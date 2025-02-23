Стоимость алюминия и цветных металлов в феврале 2025: обновленные тарифы и анализ цен

Производство металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — легкий и универсальный металл, который окружает нас повсюду: от упаковки до техники. Его переработка не только экономит энергию, но и предотвращает выделение вредных веществ, которые образуются при производстве нового алюминия из бокситов. Каждая сданная на переработку алюминиевая банка или деталь — это вклад в сокращение мусора и защиту экосистем. Более того, сдача металлов на переработку может приносить неплохой доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 23 февраля 2025 года.

Читайте также:

Какова ситуация с металлургией в мире

Европейский рынок стали в 2025 году может столкнуться с серьезными изменениями на фоне новых торговых барьеров и возможных пошлин со стороны США.

По данным февральского отчета EU Steel Dynamics Reports and Analytics Service, ожидается снижение импорта плоского проката в ЕС во II квартале 2025 года на 25% по сравнению с предыдущим кварталом. Это эквивалентно сокращению поставок на 2 млн тонн, что способно повлиять на баланс спроса и предложения, а также на ценовую динамику.

Согласно прогнозам, январский объем импорта стали составит 3,8 млн тонн, что на 11,8% больше, чем годом ранее. В IV квартале 2024 года поставки выросли на 9,5% в годовом исчислении, но снизились на 5,5% по сравнению с III кварталом — до 6,9 млн тонн. Однако возможный пересмотр тарифных квот может привести к падению импорта. В частности, запланированные 15% ограничения на отдельные категории продукции способны сократить поставки холоднокатаного проката на 15-20%, а горячеоцинкованного рулона — на 40-50%.

Также наблюдаются структурные изменения импорта. Производители и трейдеры стремятся создать запасы до вступления в силу новых квот, что поддержит высокие объемы поставок в I квартале 2025 года (ожидается 7,3 млн тонн). Однако во II квартале из-за новых ограничений и вероятного сокращения экспорта из Азии и Турции импорт может снизиться до 7 млн тонн.

Дополнительным фактором давления рынка остается торговая политика США. В случае введения администрацией президента Дональда Трампа 25% пошлины на импорт европейской стали экспорт из ЕС может сократиться на 4 млн тонн, из которых 2,1 млн тонн приходится на плоский прокат.

Это может привести к росту избыточного предложения в Европе, что окажет понижательное давление на цены. Однако снижение импорта в ЕС способно частично компенсировать этот эффект, хотя в целом уровень неопределенности на рынке останется высоким.

Цены на алюминий в Украине в феврале

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 23 февраля, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 80 грн;

Винницкая область — от 40 до 80 грн;

Волынская область — от 45 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 80 грн;

Житомирская область — от 40 до 80 грн;

Закарпатская область — от 50 до 80 грн;

Запорожская область — от 50 до 95 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 80 грн;

Кировоградская область — от 40 до 80 грн;

Львовская область — от 40 до 80 грн;

Николаевская область — от 45 до 80 грн;

Одесская область — от 45 до 85 грн;

Полтавская область — от 40 до 80 грн;

Ровенская область — от 40 до 80 грн;

Сумская область — от 40 до 80 грн;

Тернопольская область — от 50 до 95 грн;

Харьковская область — от 50 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 80 грн;

Черкасская область — от 40 до 80 грн;

Черновицкая область — от 40 до 80 грн;

Черниговская область — от 50 до 80 грн.

В пунктах приема металлолома можно сдать не только алюминий, но и другие цветные металлы. Самую высокую стоимость среди них имеет медь. Цены на этот металл постоянно растут.

Латунь, которая является сплавом меди и цинка, также высоко ценится благодаря своим уникальным характеристикам и широкому использованию. На рынке вторичных металлов в Украине цены на латунь продолжают стабильно расти.