Вартість алюмінію та кольорових металів у лютому 2025: оновлені тарифи та аналіз цін

Виробництво металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — легкий та універсальний метал, який оточує нас усюди: від упаковки до техніки. Його переробка не тільки заощаджує енергію, а й запобігає виділенню шкідливих речовин, які утворюються під час виробництва нового алюмінію з бокситів. Кожна здана на переробку алюмінієва банка або деталь — це внесок у скорочення сміття та захист екосистем. Ба більше, здавання металів на переробку може приносити непоганий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 23 лютого 2025 року.

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Європейський ринок сталі у 2025 році може зіткнутися із серйозними змінами на тлі нових торгових бар'єрів та можливих мит з боку США.

За даними лютневого звіту EU Steel Dynamics Reports and Analytics Service, очікується зниження імпорту плоского прокату в ЄС у II кварталі 2025 року на 25% порівняно з попереднім кварталом. Це еквівалентно скороченню постачань на 2 млн тонн, що здатне вплинути на баланс попиту та пропозиції, а також на цінову динаміку.

Згідно з прогнозами, січневий обсяг імпорту стали становитиме 3,8 млн тонн, що на 11,8% більше, ніж роком раніше. У IV кварталі 2024 року постачання зросло на 9,5% у річному обчисленні, але знизилося на 5,5% порівняно з III кварталом — до 6,9 млн тонн. Однак можливий перегляд тарифних квот може призвести до падіння імпорту. Зокрема, заплановані 15% обмеження на окремі категорії продукції здатні скоротити постачання холоднокатаного прокату на 15–20%, а гарячеоцинкованого рулону — на 40–50%.

Також спостерігаються структурні зміни імпорту. Виробники та трейдери прагнуть створити запаси до набуття чинності нових квот, що підтримає високі обсяги постачань у I кварталі 2025 року (очікується 7,3 млн тонн). Однак у II кварталі через нові обмеження та ймовірне скорочення експорту з Азії та Туреччини імпорт може знизитися до 7 млн ​​тонн.

Додатковим чинником тиску ринку залишається торгівельна політика США. У разі введення адміністрацією президента Дональда Трампа 25% мита на імпорт європейської сталі експорт із ЄС може скоротитися на 4 млн тонн, з яких 2,1 млн тонн припадає на плоский прокат.

Це може призвести до зростання надмірної пропозиції в Європі, що чинитиме знижувальний тиск на ціни. Однак зниження імпорту в ЄС здатне частково компенсувати цей ефект, хоча загалом рівень невизначеності на ринку залишиться високим.

Ціни на алюміній в Україні у лютому

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію станом на 23 лютого, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 80 грн;

Вінницька область — від 40 до 80 грн;

Волинська область — від 45 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 80 грн;

Житомирська область — від 40 до 80 грн;

Закарпатська область — від 50 до 80 грн;

Запорізька область — від 50 до 95 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 80 грн;

Львівська область — від 40 до 80 грн;

Миколаївська область — від 45 до 80 грн;

Одеська область — від 45 до 85 грн;

Полтавська область — від 40 до 80 грн;

Рівненська область — від 40 до 80 грн;

Сумська область — від 40 до 80 грн;

Тернопільська область — від 50 до 95 грн;

Харківська область — від 50 до 90 грн;

Хмельницька область — від 40 до 80 грн;

Черкаська область — від 40 до 80 грн;

Чернівецька область — від 40 до 80 грн;

Чернігівська область — від 50 до 80 грн.

У пунктах приймання металобрухту можна здати не лише алюміній, а й інші кольорові метали. Найвищу вартість серед них має мідь. Ціни на цей метал постійно зростають.

Латунь, яка є сплавом міді та цинку, також високо цінується завдяки своїм унікальним характеристикам та широкому використанню. На ринку вторинних металів в Україні ціни на латунь продовжують стабільно зростати.