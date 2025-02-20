Стоимость 1 грамма золота в Украине по состоянию на 20 февраля 2025 года: актуальные цены в ломбардах

Золотые монеты в руках. Фото: 365dm.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на золото продолжают расти, что обусловлено рядом экономических и геополитических факторов. Экономическая нестабильность и напряженность в мире заставляют инвесторов обращаться к безопасным активам, среди которых золото занимает одно из ведущих мест. Инфляция и снижение процентных ставок также усиливают привлекательность этого металла для инвестиций.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 20 февраля.

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Что происходит с ценами на золото

Цены на золото в среду, 19 февраля, достигли рекордного максимума на фоне роста спроса на надежные активы после очередных угроз президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин. В то же время инвесторы ожидают публикации протоколов январского заседания Федеральной резервной системы.

Спотовое золото торговалось на уровне 2 934,49 доллара за унцию после скачка до исторического максимума 2 946,85 доллара ранее в ходе сессии. Это уже девятый рекорд в этом году. Фьючерсы на золото в США подорожали на 0,1%, достигнув 2 952,10 доллара за унцию.

"Мы находимся в периоде крайне высокой неопределенности. Основными катализаторами выступают тарифы, торговые переговоры и угрозы, звучащие во всем мире, что поддерживает цены", — отметил рыночный стратег Sprott Asset Management Пол Вонг.

Во вторник, 18 февраля, президент США заявил о намерении ввести 25% пошлины на импорт автомобилей, а также аналогичные тарифы на полупроводники и фармацевтическую продукцию. Это заявление последовало за недавним решением Трампа ввести 10% пошлину на китайский импорт, а также 25% тарифы на сталь и алюминий в начале месяца.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 860,22 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 848,64 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 821,62 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 272,60 грн/г рам;

375 проба: 1 433,11 грн/грамм;

500 проба: 1 910,81 грн/грамм;

583 проба: 2 228,00 грн/грамм;

585 проба: 2 235,65 грн/грамм;

750 проба: 2 866,22 грн/грамм;

900 проба: 3 439,46 грн/грамм;

916 проба: 3 500,60 грн/грамм;

958 проба: 3 661,11 грн/грамм;

999 проба: 3 817,80 грн/грамм;

999,9 проба: 3 821,24 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 447,00 грн/грамм;

500 проба: 1 950,00 грн/грамм;

583 проба: 2 470,20 грн/грамм;

585 проба: 2 475,00 грн/грамм;

750 проба: 3 125,40 грн/грамм;

900 проба: 3 678,40 грн/грамм;

916 проба: 3 760,25 грн/грамм;

958 проба: 3 971,33 грн/грамм;

999 проба: 4 000,00 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

В пунктах приема лома принимают различные цветные металлы. Стоимость алюминия в феврале остается на стабильно высоком уровне, что подчеркивает общую тенденцию к росту цен на цветные металлы.

Цены на латунь в Украине также растут. Этот сплав имеет высокую стоимость благодаря своим полезным свойствам, таким как прочность, коррозионная стойкость и хорошая электропроводность.