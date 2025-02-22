Вартість міді та кольорових металів у 2025 році: де вигідніше здати брухт у лютому

Виробництво металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідні вироби, такі як дроти, труби та деталі механізмів, можна переробляти. Це знижує потребу у видобуванні нової міді. Перероблювання міді значно скорочує енерговитрати порівняно з виробництвом із руди, що зменшує викиди парникових газів. Крім того, здавання металів в пункти приймання вторсировини сприяє збереженню природних ресурсів для майбутніх поколінь, а також дає можливість заробити непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 22 лютого.

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Металургійні підприємства України у січні 2025 року значно зменшили обсяги експорту сталевих напівфабрикатів. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року постачання скоротилося на 63,7%, а щодо грудня 2024 року — на 34,1%, що становить 80,62 тис. тонн.

Січневий показник став мінімальним із листопада 2023 року, коли за кордон було відправлено 70,15 тис. тонн напівфабрикатів. У 2024 році середній щомісячний обсяг експорту становив 157,17 тис. тонн, у 2023 році – 100,29 тис. тонн, а у 2022 році — 158,31 тис. тонн.

Основні імпортери українських напівфабрикатів у січні 2025 року:

Болгарія — 23,83 тис. тонн (-54% до грудня 2024);

Єгипет — 21,93 тис. тонн (+112,4%);

Туреччина — 20,57 тис. тонн (+105,2%).

Виторг від експорту за місяць знизився на 65,1% у річному вираженні та на 35,6% порівняно з груднем — до 36,85 млн доларів.

Ціни на мідь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг міді станом на 22 лютого 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 270 до 325 грн;

Вінницька область — від 280 до 340 грн;

Волинська область — від 280 до 350 грн;

Дніпропетровська область — від 270 до 310 грн;

Житомирська область — від 270 до 305 грн;

Закарпатська область — від 270 до 330 грн;

Запорізька область — від 270 до 335 грн;

Івано-Франківська область — від 270 до 290 грн;

Кіровоградська область — від 270 до 290 грн;

Львівська область — від 270 до 300 грн;

Миколаївська область — від 270 до 315 грн;

Одеська область — від 270 до 320 грн;

Полтавська область — від 270 до 290 грн;

Рівненська область — від 270 до 290 грн;

Сумська область — від 270 до 290 грн;

Тернопільська область — від 270 до 290 грн;

Харківська область — від 290 до 345 грн;

Хмельницька область — від 270 до 320 грн;

Черкаська область — від 270 до 320 грн;

Чернівецька область — від 270 до 320 грн;

Чернігівська область — від 270 до 310 грн.

У пунктах приймання брухту приймають не лише мідь, а й інші кольорові метали. Наприклад, латунь, яка коштує дещо менше, але за неї також можна отримати гарну винагороду.

Ціна на алюміній у лютому також залишається стабільно високою. Це ще раз підтверджує загальну тенденцію до зростання вартості кольорових металів в Україні та світі.