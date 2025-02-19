Цены на латунь в феврале 2025 года: актуальные тарифы, новости и анализ рынка цветных металлов

Производство металла. Фото: erqos.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За латунь охотно платят на пунктах приема вторсырья, поскольку она является ценным сплавом меди и цинка, который легко поддается переработке и повторному использованию. Этот сплав имеет высокую стоимость благодаря своим полезным свойствам, таким как прочность, коррозионная стойкость и хорошая электропроводность.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 19 февраля.

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Вице-президент Ассоциации литейщиков Украины Степан Клименко отметил, что с 2022 года литейные предприятия страны сумели частично перестроить свою работу и постепенно наращивают объемы производства. По его словам, основными потребителями продукции отрасли остаются оборонно-промышленный комплекс, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение.

Говоря о текущей ситуации в отрасли, Клименко отметил, что 2023 год оказался сложнее, чем 2024-й, в вопросах обеспечения работы предприятий. В прошлом году на литейных заводах не наблюдалось таких масштабных отключений электроэнергии, как в 2023-м.

Он также отметил, что объемы производства в 2024 году выросли примерно на 25-30%, достигнув 350-400 тыс. тонн. Также расширяется и номенклатура продукции. Однако проблемы с логистикой привели к тому, что объем экспорта остался на уровне 2023 года.

Сейчас предприятия отрасли работают с загрузкой от 10% до 40% от своей мощности. Клименко пояснил, что наибольшая загрузка наблюдается на предприятиях, выпускающих мелкое литье, тогда как производство крупногабаритного и крупнотоннажного литья сталкивается с низким спросом.

Это связано с отсутствием заказов со стороны металлургического и машиностроительного секторов, а также с тем, что потребители такой продукции находятся в зоне боевых действий или работают с инфраструктурными объектами в прифронтовых регионах. В таких условиях, по его словам, предприятия не готовы вкладываться в обновление оборудования и расширение ассортимента.

По мнению Клименко, металлургическую отрасль ожидает дальнейший рост стоимости энергоносителей, а также требует четкого понимания государственной стратегии послевоенного восстановления, чтобы заранее подготовиться к новым условиям.

Говоря о перспективах на 2025 год Клименко заявил, что предприятия способны выпускать 500-600 тыс. тонн литья в год, однако этот потенциал ограничен спросом, особенно со стороны оборонных заказчиков и машиностроительного комплекса. Он также выразил обеспокоенность тем, что несмотря на высокую потребность Минобороны в литейной продукции, часто предпочтение отдается импорту, а не загрузке отечественных мощностей.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 19 февраля и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 170 до 190 грн;

Винницкая область — от 170 до 190 грн;

Волынская область — от 165 до 190 грн;

Днепропетровская область — от 180 до 195 грн;

Житомирская область — от 170 до 185 грн;

Закарпатская область — от 170 до 180 грн;

Запорожская область — от 185 до 210 грн;

Ивано-Франковская область — от 175 до 185 грн;

Кировоградская область — от 175 до 185 грн;

Львовская область — от 165 до 185 грн;

Николаевская область — от 175 до 185 грн;

Одесская область — от 175 до 190 грн;

Полтавская область — от 175 до 190 грн;

Ровенская область — от 175 до 185 грн;

Сумская область — от 175 до 190 грн;

Тернопольская область — от 175 до 185 грн;

Харьковская область — от 180 до 200 грн;

Хмельницкая область — от 175 до 185 грн;

Черкасская область — от 175 до 185 грн;

Черновицкая область — от 170 до 190 грн;

Черниговская область — от 175 до 190 грн.

На пунктах приема металлолома можно сдать не только латунь, но и другие цветные металлы. Например, стоимость алюминия в Украине хотя и ниже цен на латунь, но все еще является выгодной для тех, кто сдает его на переработку. Кроме того, в последнее время наблюдается рост цен на цветные металлы.

Цены на черный металл также растут. Спрос на сталь и другие виды черного металла в строительстве и промышленности постоянно увеличивается.