ПриватБанк блокирует счета пенсионеров — что надо знать

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного финучреждения "ПриватБанк" рассказал о трудностях, которые могут ждать в финучреждении. Речь идет о многократном блокировании счетов, в частности из-за системы защиты от мошенников.

О такой проблеме сообщил один из клиентов банка на портале "Минфин".

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Так, украинец рассказал, что однажды финучреждение без предупреждений заблокировало банковскую карту с деньгами и все имеющиеся пустые карты. Позвонив оператору, стало известно, что так сработала система защиты от мошенников, которые пытались получить доступ к виртуальной карте.

Клиент заметил, что на карте, на которую покушались мошенники, не было средств. Тогда как заблокировали карту, где лежали на счету деньги.

Мужчине пришлось ехать из населенного пункта, который находится под постоянными обстрелами, в другой город, чтобы разблокировать средства. После разрешения ситуации, приехав домой, карту заблокировали повторно. Гражданин удивлен такими действиями банка в отношении своих клиентов, ведь придется снова преодолевать большое расстояние для разблокировки счета.

"...Теперь даже, чтобы разблокировать, надо перевыпустить карты, поэтому идти надо в отделение банка, и стоять 1,5 часа в очереди. Я это все сделал, потому что доступа к деньгам нет, а я пенсионер. Что вы думаете? Только я доехал домой и решил проверить Приват24, как его снова заблокировали, это было 11 апреля 2025 года. Сегодня 14 апреля, и я не имею доступа к своим средствам, даже оплатить коммуналку нет возможности... Забыл написать: в онлайн-помощи ничего не помогли, я хотел снять с виртуальной карты остаток денег, но и те не отдали", — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Почему ПриватБанк может блокировать счета

Кроме защиты от мошенников, банк может блокировать счета из-за финмониторинга. Так называют процедуру банка по выявлению противоправно полученных доходов, предотвращению финансирования терроризма.

Также ПриватБанк может инициировать проверку клиентов по следующим обстоятельствам:

регулярные переводы за границу, получение переводов из-за рубежа;

транзакции по азартным играм/лотереям;

у клиента есть связи с Россией и Беларусью;

клиент зарегистрирован по адресу массовой регистрации/вымышленному адресу;

сумма расходов больше размера поступлений на банковскую карту;

зачисление средств от виртуальных активов (криптовалюты) на сумму больше 30 тыс. гривен;

постоянное осуществление переводов и обналичивание средств;

перевод/получение средств, сумма которых больше указанного личного лимита.

Ранее мы писали о процедуре возврата средств. В частности, на сайте ПриватБанка отмечается, что автоматический возврат утраченных средств не может превышать 14 суток после инкассации, однако бывают серьезные случаи, когда надо ждать до 120 дней.

Также мы сообщали о перевыпуске карты. Так, в случае окончания срока действия — соответствующий процесс бесплатный, однако если карта потеряна или повреждена, могут взимать комиссию.