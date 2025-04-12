У ПриватБанку висунули дивну вимогу під час заміни картки — деталі

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" у разі закінчення терміну дії картки мають право на її безкоштовний перевипуск. Однак деякі українці скаржаться, що під час цієї процедури у фінустанові можуть вимагати внесення коштів на рахунок.

Про це повідомили на порталі "Мінфін", де громадяни залишають відгуки про роботу банків.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про вимогу ПриватБанку під час перевипуску картки

Як розповіла одна з клієнток, через необхідність заміни картки вона звернулась до відділення ПриватБанку.

Співробітниця банку повідомила, що для цього необхідно покласти на рахунок кількасот гривень. Коли клієнтка заявила, що не погоджується з такими вимогами, їй відмовили у заміні картки.

"З яких пір в Приваті, щоб перевипустити картку, з людини задля активації нової картки вимагають внести на неї 350 грн, щоб, начебто, активувати її? Це коли такі правила з’явилися? Без згоди на такі дії співробітницею банку було відмовлено у банальному перевипуску звичайної банківської картки", — йдеться у зверненні.

Вартість перевипуску картки

На порталі представники ПриватБанку не уточнили, з чим саме може бути пов'язана відповідна вимога.

Як зазначається на сайті банку, якщо здійснення перевипуску картки відбувається через закінчення терміну дії, то відповідний процес безплатний. У разі втрати чи пошкодження можуть стягувати невелику комісію, яка уточнюється в банку. Зокрема, вартість оформлення та перевипуску картки для виплат в національній валюті може становити 100 грн, якщо йдеться про шосту картку за рік.

Скриншот. Джерело: Сайт ПриватБанку

Вартість оформлення іменної картки з фото "Картка Універсальна Gold" (випуск та перевипуск) становить 150 грн. Картка миттєвого випуску "Картка Універсальна Gold" безкоштовна до шести одиниць за рік.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Замовити карту можна як у відділенні, так і онлайн у застосунку "Приват24" із доставкою фізичної картки. Доставка також безкоштовна.

Здебільшого термін перевипуску становить від кількох днів до двох тижнів. Це залежить від адреси проживання клієнта та способу доставки.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку через бота "Яну" втрачають кошти з рахунків. Доки триває розмова з роботом шахраї оперативно списують кошти.

Також ми повідомляли, що клієнтці ПриватБанку вдалося відсудити 20 тис. грн моральної шкоди. Рішення стосується протиправної вимоги фінустанови сплатити понад 120 тис. грн, які вкрали шахраї.