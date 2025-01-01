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Чому клієнти державного ПриватБанку іноді платять двічі

1 січня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
Оплата товару у подвійному розмірі — клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми
Оплата карткою через касовий апарат. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державного "ПриватБанку" іноді мають проблеми з поверненням грошей за подвійну оплату покупки у торгових мережах. Таке може статися під час відключення електроенергії.

Про відповідний інцидент йдеться на сайті "Мінфін" у розділі, де громадяни можуть залишати звернення до банків.

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Як розповів один із клієнтів банку, під час оплати товару на касі однієї з мереж супермаркету вимкнулось світло. Касир повідомив, що кошти не списалися, тому потрібно заплатити готівкою. Чоловік оплатив, однак згодом виявилося, що кошти з картки все ж зняли.

"27 грудня з картки ПриватБанку сплачував в мережі АТБ, але погасло світло та каса вимкнулась. Касир повідомив, що платіж не пройшов, пройшов збій, і заплатив готівкою (однак гроші були зняті з картки теж). Маю другий чек, де вказана та ж сума і вказано, що це — готівковий розрахунок. Тобто сплатив двічі!" — повідомив він.

Після цього чоловік створив заявку у ПриватБанку на повернення грошей, де вказали очікувати 45 днів. Згодом у застосунку "Приват24" помітив, що заявка зникла. Він написав у чат-підтримку, де створили заявку повторно, в ній зазначалось, що він 29 грудня відмовився від претензій. Чоловік заявив, що такого не було і від претензій не відмовлявся. Тоді як має підтвердження про два платежі на однакову суму з різницею у п'ять хвилин.

 

ПриватБанк скарги
Скриншот. Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

Представники банку відповіли на звернення, вибачившись за створені незручності та пообіцявши допомогти у ситуації.

"Нам дуже прикро, що сталась така ситуація. Дозвольте, будь ласка, нам детальніше все перевірити та розібратись в обставинах. Для уточнення звернулись до вас у приватні повідомлення", — йдеться у відповіді.

Як зазначили користувачі на порталі, у разі притиснення картки до терміналу платіж дійсно міг пройти, навіть якщо вимкнули світло. Касир це могла бачити на моніторі, який обов'язково підключений через ups.

"Якщо в магазині нишпорять, як зробити, можна було в день оплати відразу зробити скасування на касі. Вимагайте повторний запит або скаргу в НБУ", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку пишуть скарги на проблеми з майном, взятим у кредит чи лізинг. У зв'язку з цим, деякі громадяни мають труднощі з переоформленням автівки. 

Також повідомлялося, що ПриватБанк іноді може без попередження заблокувати рахунки для клієнтів. У цій фінустанові пояснили, у чому причина запровадження таких обмежень.

ПриватБанк товари банки банківські карти відключення світла оплата

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