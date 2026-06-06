Кредит от ЕС на зарплату военнослужащим: экономист объяснил, почему этого не произойдет

Украинские военнослужащие, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине хотят повысить зарплаты военным на фронте до 460 000 гривен в месяц. Однако оборонная поддержка Украины, на которую предусмотрен кредит от Европейского Союза, не предусматривает возможности расходов на повышение заработных плат в Вооруженных Силах Украины (ВСУ).

Как заявил в интервью Новини.LIVE экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко, кредитные средства от Европейского Союза на зарплату украинским военнослужащим перебрасывать нельзя.

Повышение выплат военнослужащим на "нуле"

По словам Олега Устенко, это ограничение существовало всегда, поэтому украинской власти нужно искать другие пути, чтобы повысить выплаты в армии. Единственный вариант, по мнению экономиста — провести аудит и ревизию всех расходов в армии.

"Из нашего бюджета на армию тратится примерно 65 млрд долларов, из которых 32 млрд долларов — это на зарплаты военнослужащим. Часть средств, которая используется — это примерно 10-15% — идет на тыловое обеспечение", — сказал эксперт.

Как отметил Устенко, речь идет о сумме почти в 9 млрд долларов.

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"И 10% от 9 млрд долларов тылового обеспечения — это означает, что очень быстро можно найти 1 млрд долларов. А если неэффективность немного больше, чем в частном секторе....", — добавил бывший советник главы государства.

Экономист отметил, что если такой аудит провести, то средства можно было бы найти. Если же нет, тогда власти будет трудно материализовать эту идею относительно таких колоссальных дополнительных расходов. Придется искать какие-то дополнительные средства.

Что еще стоит знать

Напомним, в Европейском Союзе запретили Украине использовать кредит в 90 млрд евро на финансирование выплат военнослужащим. После этого власти раздумывали расширить дефицит госбюджета на 70-100 млрд гривен, но против этого выступает Международный валютный фонд. Поэтому теперь в правительстве ищут другие идеи. Одна из них — передать финансирование отдельных военных программ международным партнерам Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, принцип начисления денежного обеспечения в армии хотят изменить. Так, Верховной Раде предлагают, чтобы выплаты защитникам зависели не от средней зарплаты в стране. Эту практику хотят заменить индексацией зарплат.

Еще Новини.LIVE писали, какие выплаты получают украинские военные во время восстановления. За защитниками сохраняется основное денежное обеспечение. При определенных условиях они также получают доплаты.