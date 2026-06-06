Кредит від ЄС на зарплату військовослужбовцям: економіст пояснив, чому цього не станеться

Українські військовослужбовці, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні хочуть підвищити зарплати військових на фронті до 460 000 гривень на місяць. Однак оборонна підтримка України, на яку передбачена позика від Європейського Союзу, не передбачає можливості витрат на підвищення заробітних плат в Збройних Силах України (ЗСУ).

Як заявив в інтерв'ю Новини.LIVE економіст і радник президента України у 2019-2024 роках Олег Устенко, кредитні кошти від Європейського Союзу на зарплату українським військовослужбовцям перекидати не можна.

Підвищення виплат військовослужбовцям на "нулі"

За словами Олега Устенка, це обмеження існувало завжди, тож українській владі потрібно шукати інші шляхи, щоб підвищити виплати в армії. Єдииий варіант, на думку економіста — провести аудит і ревізію усіх витрат у війську.

"З нашого бюджету на армію витрачається приблизно 65 млрд доларів, з яких 32 млрд доларів — це на зарплати військовослужбовцям.Частина коштів, яка використовується — це приблизно 10-15% йде на тилове забезпечення", — сказав експерт.

Як зауважив Устенко, йдеться про суму майже у 9 млрд доларів.

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"І 10% від 9 млрд доларів тилового забезпечення — це означає, що дуже швидко можна знайти 1 млрд доларів. А якщо неефективність трохи більша, ніж у приватному секторі....", — додав колишній радник глави держави.

Економіст зазначив, що якщо такий аудит провести, то кошти можна було б знайти. Якщо ж ні, тоді владі буде важко матеріалізувати цю ідею стосовно таких колосальних додаткових витрат. Доведеться шукати якісь додаткові кошти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Європейському Союзі заборонили Україні використовувати кредит у 90 млрд євро на фінансування виплат військовослужбовцям. Після цього влада роздумувала розширити дефіцит держбюджету на 70–100 млрд гривень, але проти цього виступає Міжнародний валютний фонд. Тож тепер в уряді шукають інші ідеї. Одна з них — передати фінансування окремих військових програм міжнародним партнерам України.

Як повідомляли Новини.LIVE, принцип нарахування грошого забезпечення у війську хочуть змінити. Так, Верховній Раді пропонують, щоб виплати захисникам залежали не від середньої зарплати в країні. Цю практику хочуть замінити індексацією зарплат.

Ще Новини.LIVE писали, які виплати отримують українські військові під час відновлення. За захисниками зберігається основне грошове забезпечення. За визначених умов вони також отримують доплати.