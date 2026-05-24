Какие доплаты получают военные на восстановлении: суммы в мае 2026 года

Военные после выполнения боевого задания, деньги Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

После определенного времени выполнения задач на передовой подразделения Вооруженных сил Украины могут выводить из зоны активных боевых действий для восстановления боеспособности. В этот период военнослужащие и в дальнейшем получают основное денежное обеспечение, а при определенных условиях — и дополнительные выплаты.

Новини.LIVE рассказывают, какие надбавки полагаются военным на восстановлении в мае 2026 года.

При каких условиях на восстановлении начисляют доплаты

Как отмечают на Портале социального обеспечения Министерства обороны Украины, факт пребывания подразделения на восстановлении должен подтверждаться специальным документом. Именно им определяются задачи по пребыванию воинской части в резерве Главнокомандующего ВСУ или ее дальнейшего применения по отдельному решению.

Методические рекомендации, утвержденные 2 марта 2023 года заместителем начальника Генерального штаба ВСУ №346/345, предусматривают, что право на дополнительное вознаграждение возникает только при одновременном выполнении нескольких требований:

включение воинской части в состав действующих группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего ВСУ;

имеющийся боевой приказ или распоряжение командира о выполнении боевых или специальных задач.

Кроме того, военнослужащий должен фактически участвовать в выполнении таких задач в составе соответствующей группировки или резерва.

Читайте также:

Размер доплат военным на восстановлении

Для воинских частей, которые входят в состав действующих группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего ВСУ и выполняют боевые или специальные задачи в соответствии с боевыми приказами, предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц. Выплата начисляется пропорционально времени участия в выполнении боевых задач.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько "боевых" начислят военным в мае. Сумма зависит от места прохождения службы, сложности поставленных задач, участия в боевых действиях и других условий. Кроме того, защитники могут получить дополнительные надбавки.

Также Новини.LIVE писали, что денежное обеспечение военнослужащих планируют повысить. Вырастут также "боевые" и другие надбавки. В сети появился документ с новыми суммами выплат защитникам.