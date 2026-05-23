Денежное довольствие военнослужащих: на сколько вырастут стартовые оклады и доплаты

Военнослужащим в тылу планируют повысить минимальные оклады до 30 тысяч гривен. Денежное довольствие командирам разных уровней хотят увеличить примерно вдвое.

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

Какие оклады и доплаты будут получать военные

В мае 2026 года минимальное денежное довольствие военнослужащего составляет 20 130 грн. Эта сумма растет в зависимости от звания, должности, выслуги лет, места несения службы, участия в боевых действиях, вида и рода войск.

Предполагается, что стартовый оклад увеличится до 30 000 грн. Приблизительно вдвое собираются увеличить денежное обеспечение командиров разных уровней.

Кто будет получать наибольшие выплаты

Гораздо больше будут платить защитникам, которые подпишут так называемые "боевые" контракты. Чиновники и военное руководство предлагают ввести систему вознаграждений за риск "10/20/40":

10 000 грн — за каждый день пребывания на позиции;

20 000 грн/день — за ударно-поисковые действия (возврат утраченных позиций, зачистка);

40 000/день — за активные наступательные действия.

"В среднем пехотинец, регулярно выполняющий боевые задания, будет получать 250-400 тысяч в месяц", — объяснил привлеченный к разработке армейской реформы собеседник издания.

Выплаты по системе "10/20/40" будут начисляться бойцам на основании приказов командиров воинских частей.

В издании отметили, что описанные в материале предложения еще не заложены ни в законопроекты, ни в правительственные постановления. Речь идет об актуальных наработках Минобороны, Генштаба и Офиса президента Украины, которые могут кардинально измениться до финального принятия.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько "боевых" насчитают военнослужащим в мае . Окончательная сумма зависит от места прохождения службы, сложности поставленных задач, участия в боевых действиях и других условий. В некоторых частях военным также выплатят материальную помощь, оздоровительные и подъемные пособия.

Также Новини.LIVE писали о выплатах военнослужащим при увольнении . Для контрактников и кадровых военнослужащих предусмотрена единовременная денежная помощь. Размер выплаты составляет от 25 до 50% денежного довольствия за каждый год службы.