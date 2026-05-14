Не 30 000 грн: денежное обеспечение военных предлагают считать по-новому

Не 30 000 грн: денежное обеспечение военных предлагают считать по-новому

Дата публикации 14 мая 2026 15:50
Денежное обеспечение военных хотят привязать к средней зарплате в Украине: какой минимум предлагают
Военные на учениях, деньги в кармане. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Денежное обеспечение военнослужащих предлагают начислять в соответствии со средней зарплатой в Украине. По новой инициативе также обязательная индексация окладов защитников. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Как предлагают изменить денежное обеспечение ВСУ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15245, который должен установить гарантированный базовый уровень денежного обеспечения для военнослужащих. Инициатива направлена на усиление социальной защиты военных, обеспечение стабильных выплат и сохранение профессиональных кадров в ВСУ.

Документом предлагают ввести автоматическую индексацию денежного обеспечения. Перерасчет планируют проводить ежеквартально - с первого числа месяца после завершения квартала. Выплаты должны увеличиваться на коэффициент, который составит 150% от показателя роста средней зарплаты в Украине за предыдущий квартал.

Механизм такого повышения Кабмин будет определять отдельно.

Кроме того, законопроект предусматривает минимальный гарантированный уровень денежного обеспечения военных — не ниже 150% средней заработной платы в стране за квартал, предшествующий выплате.

Откуда планируют брать деньги

На стартовом этапе финансирование изменений предлагают осуществлять в пределах уже предусмотренных оборонных расходов. Если этого будет недостаточно, дополнительные средства могут выделять из резервного фонда госбюджета.

В дальнейшем финансирование инициативы также планируют обеспечивать за счет оборонного бюджета, а часть расходов — компенсировать за счет сокращения неэффективных государственных расходов и детенизации экономики.

Также авторы документа допускают использование средств программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений и кредитов (займов), привлеченных государством от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что нардеп назвал реальный сценарий по повышению денежного обеспечения военнослужащих в Украине. Сейчас в Раду не поступало четких расчетов от Минобороны. На повестке дня есть только один законопроект.

Также Новини.LIVE писали, что военный сбор предлагают направить на выплаты защитникам. Ожидается, что соответствующий законопроект примут в ближайшее время. Это позволит увеличить годовое финансирование армии более чем на 200 миллиардов гривен.

средняя зарплата денежное довольствие выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
