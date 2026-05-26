Денежное обеспечение военных: в правительстве придумали, где найти средства

Правительство Украины нашло вариант, где найти деньги на финансирование выплат военнослужащим. Кредит Европейского Союза при этом не будут использовать.

Где будут брать средства на содержание армии

Ранее украинские власти рассчитывали профинансировать эти расходы с помощью кредитной программы Европейского Союза объемом 90 млрд евро. Однако в Еврокомиссии изначально выступили против использования этих средств на выплату зарплат военным.

"В ЕС категорически против выделять кредитные деньги на зарплаты. Они финансируют только дефицит бюджета", — сказал собеседник издания, который участвует в переговорах по привлечению международной финансовой помощи.

В рамках этого кредита финансирование денежного обеспечения военнослужащих вообще не заложено.

Одним из возможных решений могло бы стать расширение дефицита государственного бюджета на 70-100 млрд гривен — именно так оценивают потребность в дополнительном финансировании. Однако против такого шага выступает Международный валютный фонд, который ранее согласовал с Украиной параметры сбалансированного бюджета.

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, МВФ не поддерживает идею пересмотра бюджетных показателей.

Сейчас правительство обсуждает другой механизм. Речь идет о возможности передать финансирование отдельных военных программ международным партнерам Украины. Сейчас эти проекты оплачиваются за счет внутренних поступлений бюджета.

"То есть эти контракты передаются на финансирование партнерам. В результате бюджетные средства на эти суммы высвобождаются и могут идти на зарплаты военным", — пояснил собеседник.

Также он уточнил, что во время следующих переговоров с МВФ украинская сторона планирует обсудить принципиальную возможность такого подхода. После этого должны состояться отдельные консультации с государствами-партнерами.

Куда направят кредит ЕС

Финансирование, которое Украина получает от Европейского Союза, в том числе и в рамках кредита на 90 млрд евро, не предусматривает использование средств на денежное обеспечение военных. ЕС занимает в этом вопросе неизменную позицию и не планирует ее пересматривать.

Согласно договоренностям, средства распределяются по двум направлениям:

30 млрд евро — на поддержку государственного бюджета, включая выплаты медикам, педагогам и госслужащим;

60 млрд евро — на инвестиции в оборонную отрасль и закупку оружия.

В Еврокомиссии отмечают, что обеспечение выплат военнослужащим должно осуществляться исключительно за счет внутренних доходов украинского бюджета. Именно поэтому власть сейчас вынуждена искать дополнительные источники финансирования внутри страны.

