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Главная Финансы Компенсации для бизнеса: кто из предпринимателей может получить 16 млн грн

Компенсации для бизнеса: кто из предпринимателей может получить 16 млн грн

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 18:32
Государственная помощь в размере 16 млн грн: какой бизнес получит ее в 2026 году
Спасатель тушит пожар на руинах здания, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государство оказывает финансовую поддержку предпринимателям, пострадавшим от российских атак. Так, в 2026 году бизнес сможет воспользоваться рядом программ, чтобы возобновить работу и сохранить персонал.

Как сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА), производственным предприятиям правительство выделяет гранты на восстановление в рамках программы "Зроблено в Украини", и финансовые инструменты по программе "Точка опори", передает Новини.LIVE.

Гранты "Зроблено в Украини" для предпринимателей

Получив финансирование, предприниматели могут восстановить поврежденные во время обстрелов производственные мощности или наладить работу новых линий. Максимальный размер гранта на восстановление — 16 млн грн.

"Грант возвращается государству в течение трех лет, но не деньгами, а через уплаченные предприятием налоги и сборы", — говорится в сообщении.

Что предусматривает программа "Точка опори"

Создана для поддержки работников, чьи компании вынужденно приостановили свою работу. Государство выделяет ежемесячно по 17 300 гривен на одного работника. Финансовую помощь выплачивают в течение трех месяцев с возможностью продления до полугода.

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Как оформить помощь

Чтобы зарегистрироваться в программах помощи работодателям следует обращаться в центр занятости. Важно соблюдать четкие сроки: регистрация происходит через 90 дней с момента объявления простоя или приостановки трудовых договоров. Вместе с заявлением от работодателей требуют ряд документов, а именно:

  • приказы по предприятию;
  • сведения о выплате заработной платы;
  • официальное подтверждение повреждения имущества;
  • план возобновления деятельности.

Консультации по вопросам оформления предоставляются в центрах занятости или в региональных офисах "Зроблено в Украини".

Как сообщали Новини.LIVE, работники, которых увольняют с работы, могут претендовать на три вида выплат. Помимо фактической зарплаты, работодатель должен выплатить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска и выходное пособие. Однако эти выплаты может получить только одна категория сотрудников.

Также ранее Новини.LIVE писали о зарплате госслужащих в июне 2026 года. Их выплаты подпадают под строгие требования относительно минимального уровня оклада, премий и надбавок. Так, размер минимального оклада госслужащего составляет более 8 000 гривен.

компенсация бизнес денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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