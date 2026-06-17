Выплаты украинцам, пострадавшим от войны: кому выплатят почти 11 000 гривен

Деньги в руках, мужчина на фоне разрушенного здания. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине семьям, пострадавшим от войны и находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, доступна новая денежная помощь. Выплаты будут предоставляться жителям в четырех прифронтовых регионах. Помощь оказывает благотворительный фонд "Єдність за майбутнє" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию, размещенную на сайте фонда "Єдність за майбутнє".

Кому и сколько обещают выплатить

Регистрация открыта для жителей:

Запорожской;

Харьковской;

Донецкой;

Сумской областей.

Семьям будут выплачивать по 10 800 гривен на одного человека. Финансовая поддержка рассчитана на полгода.

"Расчет производится с учетом суммы 1 800 гривен в месяц, однако средства выплачиваются одним платежом сразу за весь период", — отмечается в сообщении.

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Регистрация на финансовую помощь

Анкету можно заполнить по ссылке, её рассмотрение занимает от семи до десяти рабочих дней. Участникам, прошедшим предварительный отбор, пришлют письмо на электронную почту с дополнительными инструкциями и перечнем документов, которые необходимо предоставить в течение пяти дней.

После проверки документов информация поступает в финансовый отдел, который начисляет выплаты. Этот этап может занять еще от семи до десяти рабочих дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о финансовой помощи от Чехии. Речь идет о микрогрантах, доступных ветеранам, членам их семей и родственникам погибших, умерших или пропавших без вести защитников. Заявители могут получить до 216 000 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам с инвалидностью выделят 10 000 гривен на покупку твёрдого топлива. Для этого необходимо подать заявку до 15 октября 2026 года. При этом выплаты будут предоставлены жителям одной территориальной громады.