Выплаты от Дании: кому из украинцев гарантирована финансовая помощь летом

Женщины за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года у жителей одной из областей появится возможность получить финансовые гранты, которые можно будет использовать для оплаты переквалификации и повышения квалификации с целью увеличения шансов на трудоустройство в условиях войны. Такую возможность предоставляет Датский совет по делам беженцев (DRC).

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации в социальной сети Facebook.

Кому доступны финансовые гранты от Дании летом

Как отмечается, Датский совет по делам беженцев (DRC) запустил грантовую программу по финансированию профессионального обучения. Целью данной инициативы является стремление предоставить возможность людям, пострадавшим от войны, пройти переквалификацию или повысить квалификацию с целью улучшения шансов на трудоустройство.

Программа предназначена для жителей следующих районов Николаевской области:

Николаевский;

Баштанский;

Вознесенский;

Первомайский.

Подать заявку можно, если граждане:

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в настоящее время безработные или имеют неполную занятость;

имеют низкий доход/работают неформально;

карьерные перспективы ограничены войной.

Основными критериями отбора для участия в программе будут: степень уязвимости, высокая мотивация пройти обучение, а также реалистичность плана по дальнейшему трудоустройству.

Согласно условиям программы, продолжительность обучения не должна превышать восьми месяцев, а по его завершении учебное заведение должно выдать свидетельство или сертификат.

Как подать заявку на получение гранта на обучение

Отбор на программу будет осуществляться на конкурсной основе, после чего граждан пригласят на собеседование.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную форму, в которой нужно будет указать опыт и мотивацию к обучению.

Конечный срок подачи заявок — 31 июля 2026 года. Результаты будут обнародованы после их обработки в течение трех месяцев.

"Важно! Регистрация через эту форму не означает, что вы будете автоматически отобраны. В настоящее время у нас ограниченное количество мест в программе, и ссылка на регистрацию может быть закрыта, если будет достигнуто максимальное количество мест. Процесс отбора будет прозрачным и конкурентным, с использованием критериев приемлемости", — говорится в сообщении.

Уточнить детали относительно грантов можно по следующим контактам:

электронная почта: UKR-feedback@drc.ngo;

номер телефона: 0 800 33 95 18.

Как отмечается, помощь окажет Датский совет по делам беженцев (DRC) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Каритас Украины" открыл регистрацию на оформление денежной помощи на базовые нужды. В рамках программы будут предоставлены два вида помощи: экстренные выплаты в размере 10 800 грн и стабилизационные выплаты в сумме 12 300 грн. Для этого необходимо соответствовать определенным требованиям.

Также Новини.LIVE писали о том, кто может получить помощь от Норвежского совета по делам беженцев. NRC открыл регистрацию на выплаты в рамках нового этапа программы. Он выделит помощь для наиболее уязвимых категорий украинцев. Соответствующие выплаты призваны удовлетворить насущные потребности в зависимости от обстоятельств в период войны.