Актуальные цены на медь и цветные металлы в Украине на 7 февраля 2025 года

Производство металла. Фото: reuters.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — один из важнейших материалов современной промышленности. Этот металл широко применяется в электротехнике, строительстве, автомобилестроении, производстве оборудования и даже в ювелирном деле. Переработка меди не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и дает возможность заработать.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 7 февраля.

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Интересные факты о меди

Медь стала первым металлом, который люди начали добывать и использовать еще в эпоху неолита (около 10 000 лет назад). Из нее изготавливали инструменты, украшения и оружие.

В древних цивилизациях, таких как Египет, Греция и Рим, медь применяли для лечения ран и предотвращения инфекций. Египтяне, например, использовали медные стружки для дезинфекции воды и ран.

Медь обладает уникальной способностью к самовосстановлению. Например, тонкие медные провода могут "срастаться" при контакте друг с другом под воздействием температуры или давления.

Какова ситуация с металлургией в Украине

Предприятия группы "Метинвест" в Запорожье — "Запорожсталь", "Запорожогнеупор", "Запорожкокс" и "Запорожский литейно-механический завод" — по итогам 2024 года перечислили в бюджеты всех уровней около 3 млрд грн налогов и сборов. Это на 35% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Предприятия "Метинвеста" продолжают оставаться одними из крупнейших налогоплательщиков в Запорожье. Поступления в местные бюджеты за 2024 год превысили 1 млрд грн, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Цены на медь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 7 февраля 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 250 до 310 грн;

Винницкая область — от 250 до 320 грн;

Волынская область — от 250 до 320 грн;

Днепропетровская область — от 250 до 320 грн;

Житомирская область — от 259 до 300 грн;

Закарпатская область — от 250 до 325 грн;

Запорожская область — от 240 до 340 грн;

Ивано-Франковская область — от 250 до 300 грн;

Кировоградская область — от 250 до 290 грн;

Львовская область — от 245 до 300 грн;

Николаевская область — от 250 до 300 грн;

Одесская область — от 260 до 320 грн;

Полтавская область — от 255 до 290 грн;

Ровенская область — от 250 до 290 грн;

Сумская область — от 250 до 300 грн;

Тернопольская область — от 250 до 290 грн;

Харьковская область — от 250 до 320 грн;

Хмельницкая область — от 255 до 330 грн;

Черкасская область — от 250 до 290 грн;

Черновицкая область — от 250 до 280 грн;

Черниговская область — от 250 до 280 грн.

В пунктах приема металлолома принимают как медные изделия, так и другие цветные металлы. Например, цены на алюминий в Украине ниже, чем на медь, но все еще остаются очень привлекательными.

Изделия из золота также можно сдавать, но для этого необходимо обращаться в ломбарды. Золото является надежным инструментом для инвестиций, а его стоимость продолжает стабильно расти.