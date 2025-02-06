Обзор цен на черный металлолом в Украине по состоянию на 6 февраля 2025 года

Производство металла. Фото: Financial Times

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы — это железо и его сплавы (сталь, чугун), которые отличаются высокой прочностью, доступностью и легкостью обработки. Их широко используют в строительстве, машиностроении, транспорте и энергетике. Они также остаются важными материалами в промышленности и экономике.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 6 февраля 2025 года.

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Интересные факты о черных металлах

Некоторые виды стали, изготовленные после 1945 года, могут содержать следы радиоактивных материалов. Это связано с использованием переработанного металлолома, который мог подвергаться воздействию ядерных испытаний. Сталь, произведенная после ядерных испытаний, может содержать изотопы кобальта-60 и других радиоактивных элементов. Однако Впрочем, уровень радиации крайне низок и и не опасен для человека..

Железо, содержащееся в гемоглобине крови человека, и железо в черных металлах имеют одинаковое происхождение — они образовались в результате термоядерных реакций в звездах.

Все металлы, включая черные, подвержены явлению, которое называется "усталость металла". Это процесс постепенного накопления повреждений под воздействием циклических нагрузок, который может привести к разрушению даже при нагрузках ниже предела прочности.

Какова ситуация с металлургией в Украине

Металлургический комбинат "Запорожсталь" в январе 2025 года увеличил выпуск товарного металлопроката на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако, по сравнению с декабрем 2024 года объем производства снизился на 8,2%.

За отчетный месяц предприятие произвело 287,7 тыс. тонн чугуна, что на 10,2% больше, чем в январе 2024 года, и на 1,1% выше, чем в декабре 2024-го. Выплавка стали выросла на 3,2% в годовом сравнении, но сократилась на 1% в месячном выражении, составив 243 тыс. тонн.

По итогам 2024 года "Запорожсталь" увеличила производство товарного металлопроката на 18,3% по сравнению с 2023 годом, достигнув объема 2,43 млн тонн. Выплавка чугуна за год составила 3,11 млн тонн (+14,3% к 2023 году), а производство стали — 2,89 млн тонн, что на 17,2% больше, чем в предыдущем году.

Цены на чермет в Украине в феврале 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 5 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 4 грн до 5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;

Одесская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 4 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 5,5 грн.

Стоимость цветных металлов в пунктах приема вторсырья значительно превышает цены на черный металл. В частности, цена на медь в Украине продолжает стабильно расти.

Латунь, как правило, оценивается дешевле, чем медь. Однако благодаря своим полезным свойствам она также принимается за достаточно высокую стоимость.