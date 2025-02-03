Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 3 февраля 2025 года

Производство алюминия. Фото: mining.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий является самым распространенным металлом в земной коре, составляя примерно 8% ее массы. Благодаря своим уникальным свойствам он часто используется в современной промышленности и повседневной жизни.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 3 февраля 2025 года.

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Интересные факты об алюминии

В XIX веке алюминий считался более ценным, чем золото, из-за сложности его получения. Например, по приказу Наполеона III были изготовлены алюминиевые столовые приборы, которые подавались на торжественных обедах императору и самым почетным гостям, тогда как другие гости пользовались приборами из золота и серебра.

Многие драгоценные камни, такие как изумруды, содержат в своем составе химические соединения алюминия. Кроме того, если нагреть алюминий до 2 200°C, он превращается в искусственный сапфир.

Алюминий был обнаружен не только на Земле, но и на других небесных телах, таких как Марс и Луна. Его присутствие на этих планетах свидетельствует о подобных геологических процессах и подчеркивает распространенность этого элемента во Вселенной.

Какова ситуация с металлургией в Украине

Канадская горнорудная компания Black Iron Inc., которая владеет активами в Украине, подписала долгосрочное соглашение с городскими властями Кривого Рога на аренду 248 га земли. Это важно для реализации проекта разработки Шимановского железорудного месторождения.

Арендованная территория охватывает значительную часть будущего карьера. Black Iron рассматривает возможность аренды или приобретения этих земель для размещения обогатительной фабрики, хвостохранилищ и отвалов породы.

В компании отметили, что подписание соглашения является важным этапом в процессе обновления разрешения на добычу полезных ископаемых. Кроме того, это позволит завершить экологические и инженерные исследования, необходимые для дальнейшего развития проекта.

Цены на алюминий в Украине в феврале

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 85 грн;

Винницкая область — от 45 до 80 грн;

Волынская область — от 45 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 90 грн;

Житомирская область — от 40 до 85 грн;

Закарпатская область — от 50 до 80 грн;

Запорожская область — от 50 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 80 грн;

Кировоградская область — от 40 до 80 грн;

Львовская область — от 45 до 85 грн;

Николаевская область — от 40 до 75 грн;

Одесская область — от 45 до 75 грн;

Полтавская область — от 40 до 75 грн;

Ровенская область — от 45 до 75 грн;

Сумская область — от 45 до 90 грн;

Тернопольская область — от 40 до 80 грн;

Харьковская область — от 50 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 75 грн;

Черкасская область — от 40 до 70 грн;

Черновицкая область — от 40 до 70 грн;

Черниговская область — от 45 до 75 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Также на пунктах приема лома охотно принимают другие цветные металлы. Цены на медь в Украине в феврале могут удивить.

Черный металл не такой дорогой, но цены на сталь и чугун все равно остаются достаточно привлекательными. Эти материалы широко используются в строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях промышленности.