Цена за 1 грамм золота в Украине по состоянию на 5 февраля 2025 года

Слитки золота в руке. Фото: top-channel.tv

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото — один из самых дорогих и популярных металлов на планете. Его яркий желтый цвет ассоциируется с богатством, властью и роскошью. Высокая стоимость золота обусловлена его редкостью, уникальными физическими свойствами, включая устойчивость к коррозии, а также важной исторической ролью. Кроме того, в условиях экономической нестабильности золото становится надежным инструментом сохранения капитала.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 5 февраля.

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Интересные факты о золоте

Золото может иметь зеленый оттенок, если его сплавить с серебром или кадмием. Такой металл используется в ювелирных изделиях для создания необычных цветовых эффектов.

Золото применялось в стоматологии еще в древности. Самые первые свидетельства его использования для пломбирования зубов относятся к 2500 до н.э. В современной стоматологии золото также применяется благодаря его долговечности и биосовместимости.

Золото можно создать искусственно в ядерных реакциях, превращая другие элементы, такие как ртуть или платина, в золото. Однако этот процесс требует огромных затрат энергии и ресурсов, что делает его экономически нецелесообразным.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 737,79 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 726,58 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 700,41 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 232,24 грн/грамм;

375 проба: 1 387,65 грн/грамм;

500 проба: 1 850,21 грн/грамм;

583 проба: 2 157,34 грн/грамм;

585 проба: 2 164,74 грн/грамм;

750 проба: 2 775,31 грн/грамм;

900 проба: 3 330,37 грн/грамм;

916 проба: 3 389,58 грн/грамм;

958 проба: 3 544,99 грн/грамм;

999 проба: 3 696,71 грн/грамм;

999,9 проба: 3 700,04 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 487,80 грн/грамм;

500 проба: 2 012,50 грн/грамм;

583 проба: 2 367,66 грн/грамм;

585 проба: 2 371,66 грн/грамм;

750 проба: 3 041,16 грн/грамм;

900 проба: 3 636,80 грн/грамм;

916 проба: 3 698,20 грн/грамм;

958 проба: 3 833,50 грн/грамм;

999 проба: 3 880,25 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Латунь является ценным цветным металлом. Благодаря своим полезным свойствам ее охотно принимают на переработку.

На пунктах приема лома также охотно принимают другие цветные металлы. В феврале цены на медь в Украине активно растут.