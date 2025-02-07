Актуальні ціни на мідь та кольорові метали в Україні на 7 лютого 2025 року

Виробництво металу. Фото: reuters.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — один із найважливіших матеріалів сучасної промисловості. Цей метал широко застосовується в електротехніці, будівництві, автомобілебудуванні, виробництві обладнання та навіть у ювелірній справі. Переробка міді не лише знижує навантаження на довкілля, а й дає можливість заробити.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 7 лютого.

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Цікаві факти про мідь

Мідь стала першим металом, який люди почали видобувати та використовувати ще в епоху неоліту (близько 10 000 років тому). З неї виготовляли інструменти, прикраси та зброю.

У стародавніх цивілізаціях, таких як Єгипет, Греція та Рим, мідь застосовували для лікування ран та запобігання інфекціям. Єгиптяни, наприклад, використовували мідні стружки для дезінфекції води та ран.

Мідь має унікальну здатність до самовідновлення. Наприклад, тонкі мідні дроти можуть "зростатися" при контакті один з одним під впливом температури або тиску.

Яка ситуація з металургією в Україні

Підприємства групи "Метінвест" у Запоріжжі — "Запоріжсталь", "Запоріжвогнетрив", "Запоріжкокс" та "Запорізький ливарно-механічний завод" – за підсумками 2024 року перерахували до бюджетів усіх рівнів близько 3 млрд грн податків та зборів. Це на 35% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Підприємства "Метінвесту" продовжують залишатися одними з найбільших платників податків у Запоріжжі. Надходження до місцевих бюджетів за 2024 рік перевищили 1 млрд грн, що на 30% більше, ніж 2023 року.

Ціни на мідь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг міді станом на 7 лютого 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 250 до 310 грн;

Вінницька область — від 250 до 320 грн;

Волинська область — від 250 до 320 грн;

Дніпропетровська область — від 250 до 320 грн;

Житомирська область — від 259 до 300 грн;

Закарпатська область — від 250 до 325 грн;

Запорізька область — від 240 до 340 грн;

Івано-Франківська область — від 250 до 300 грн;

Кіровоградська область — від 250 до 290 грн;

Львівська область — від 245 до 300 грн;

Миколаївська область — від 250 до 300 грн;

Одеська область — від 260 до 320 грн;

Полтавська область — від 255 до 290 грн;

Рівненська область — від 250 до 290 грн;

Сумська область — від 250 до 300 грн;

Тернопільська область — від 250 до 290 грн;

Харківська область — від 250 до 320 грн;

Хмельницька область — від 255 до 330 грн;

Черкаська область — від 250 до 290 грн;

Чернівецька область — від 250 до 280 грн;

Чернігівська область — від 250 до 280 грн.

У пунктах прийому металобрухту приймають як мідні вироби, так й інші кольорові метали. Наприклад, ціни на алюміній в Україні нижчі, ніж на мідь, а але все ще залишаються дуже привабливими.

Вироби із золота також можна здавати, але для цього необхідно звертатися до ломбардів. Золото є надійним інструментом для інвестицій, а його вартість продовжує стабільно зростати.