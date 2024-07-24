Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 24 июня 2024 года

Отливка металла. Фото: flextrades.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Стремление людей к использованию металлов началось еще в древности. Одним из первых обнаруженных ими металлов была медь. В то время люди не осознавали всего потенциала меди, пока случайно не начали смешивать ее с другими металлами. Латунь, являющаяся сплавом меди и цинка, это ценный материал, пригодный для переработки и повторного использования. Сдача латуни в пункты приема металлолома может стать дополнительным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в июле.

Читайте также:

Интересные факты о латуни

Латунь очень пластична, ее можно формировать в формы и выдавливать, без потери твердости. Она более пластична, чем бронза или цинк. Также этот металл имеет низкий коэффициент трения, является хорошим проводником тепла и имеет низкую температуру плавления. Латунь отлично противостоит коррозии, в том числе сильно едкой соленой воде.

Древние римляне использовали латунь в основном в сосудах, доспехах, ювелирных изделиях, а также брошах или застежках. Производство латуни сократилось после ухода Рима из Северной Европы, но возобновилось во время Каролингов. Более податливая, чем бронза, латунь использовалась для изготовления тазиков, ламп, чаш, кувшинов и множества других предметов домашнего обихода.

С 13 по 17 век в Европе монументальные латунные изделия использовались для увековечивания памяти умерших. Гравированные латунные пластины с изображением умершего устанавливались на поверхность гробницы и часто украшались надписями, геральдическими знаками и другими рисунками, соответствующими жизни человека.

В 16 веке, до того как серебро из Нового Света заполонило Европу, латунные тазы и пластины приобрели огромную популярность как декоративные экспонаты для домов буржуазии. Такие изделия ковались и покрывались сложными узорами. Когда серебро и золото Америки вытеснили латунь как декоративный металл, она нашла другое применение. Она используется в производстве утилитарных бытовых изделий, люстр, подсвечников, солнечных часов и часов.

Латунь — один из самых универсальных материалов в мире, используемый во многих областях: от музыкальных инструментов до дверных ручек. Если вы хотите переработать латунь, это может стать отличным способом сократить отходы и помочь окружающей среде. Существует несколько различных способов переработки латуни, например, пожертвование старых инструментов или металлолома предприятиям, или собирающим их организациям. Кроме того, вы можете найти точки приема в вашем городе, которые собирают лом для надлежащей утилизации.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив возобновления украинской металлургической индустрии станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он отметил, что сейчас Украина уже вынуждена импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Цены на латунь в Украине в июле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 130 до 175 грн;

Винницкая область — от 175 до 180 грн;

Волынская область — от 150 до 165 грн;

Днепропетровская область — от 155 до 165 грн;

Житомирская область — от 110 до 150 грн;

Закарпатская область — от 160 до 170 грн;

Запорожская область — от 130 до 155 грн;

Ивано-Франковская область — от 120 до 140 грн;

Кировоградская область — от 110 до 135 грн;

Львовская область — от 120 до 145 грн;

Николаевская область — от 130 до 160 грн;

Одесская область — от 155 до 170 грн;

Полтавская область — от 150 до 165 грн;

Ровенская область — от 150 до 165 грн;

Сумская область – от 150 до 165 грн;

Тернопольская область — от 150 до 165 грн;

Харьковская область — от 180 до 190 грн;

Хмельницкая область — от 150 до 160 грн;

Черкасская область — от 165 до 180 грн;

Черновицкая область — от 150 до 165 грн;

Черниговская область — от 170 до 180 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и чермет.