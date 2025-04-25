Тарифы в Ощадбанке с 1 июня — что изменится для клиентов банка

Карточка Ощадбанка лежит на деньгах. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для украинцев, которые являются клиентами государственного Ощадбанка, подготовили важные изменения. В банке, в частности, пересмотрят карточные тарифы.

Об этом говорится на сайте Ощадбанка.

Реклама

Читайте также:

Что изменится для украинцев

Так, Ощадбанк обновит размер комиссии за снятие и переводы собственных средств с карт, открытых в тарифном пакете "MORE". С 1 июня 2025 года он составит от 0,5% до 2% от суммы.

Также для клиентов банка подешевеют интеллектуальные NFC-кольца. Заказать их в любом отделении банка можно будет за две тысячи грн. Такая цена будет действовать до 31 декабря этого года.

Еще в Ощадбанке заявили о прекращении эмиссии карт дрогобычанина и студенческих карт.

О чем еще стоит знать

В Украине мобильные операторы часто перепродают неактивные номера новым абонентам. Из-за этого у клиентов Ощадбанка возникают проблемы, связанные с чужими SMS-сообщениями от банка.

По словам председателя правления Ощадбанка Сергея Наумова, если у гражданина возникла такая ситуация, ему следует позвонить в контакт-центр финансового учреждения и сообщить, что ему поступают SMS-сообщения, адресованные другому человеку.

Ранее мы рассказывали, что Ощадбанк ограничил некоторые валютные финансовые операции. Например, клиентам блокируют переводы с валютной виртуальной карты на карту зарубежного банка.

Также напомним, что Ощадбанк установил новые ограничения для денежных переводов. Ранее, чтобы перевести 100 грн, украинцы должны были дождаться смс-сообщения.