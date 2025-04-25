Тарифы в Ощадбанке с 1 июня — что изменится для клиентов банка

Новые тарифы в Ощадбанке — о каких изменениях сообщили клиентам
Для украинцев, которые являются клиентами государственного Ощадбанка, подготовили важные изменения. В банке, в частности, пересмотрят карточные тарифы.
Об этом говорится на сайте Ощадбанка.
Что изменится для украинцев
Так, Ощадбанк обновит размер комиссии за снятие и переводы собственных средств с карт, открытых в тарифном пакете "MORE". С 1 июня 2025 года он составит от 0,5% до 2% от суммы.
Также для клиентов банка подешевеют интеллектуальные NFC-кольца. Заказать их в любом отделении банка можно будет за две тысячи грн. Такая цена будет действовать до 31 декабря этого года.
Еще в Ощадбанке заявили о прекращении эмиссии карт дрогобычанина и студенческих карт.
О чем еще стоит знать
В Украине мобильные операторы часто перепродают неактивные номера новым абонентам. Из-за этого у клиентов Ощадбанка возникают проблемы, связанные с чужими SMS-сообщениями от банка.
По словам председателя правления Ощадбанка Сергея Наумова, если у гражданина возникла такая ситуация, ему следует позвонить в контакт-центр финансового учреждения и сообщить, что ему поступают SMS-сообщения, адресованные другому человеку.
Ранее мы рассказывали, что Ощадбанк ограничил некоторые валютные финансовые операции. Например, клиентам блокируют переводы с валютной виртуальной карты на карту зарубежного банка.
Также напомним, что Ощадбанк установил новые ограничения для денежных переводов. Ранее, чтобы перевести 100 грн, украинцы должны были дождаться смс-сообщения.
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