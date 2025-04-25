Тарифи в Ощадбанку з 1 червня — що зміниться для клієнтів банку

Картка Ощадбанку лежить на грошах. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для українців, які є клієнтами державного Ощадбанку, підготували важливі зміни. В банку, зокрема, переглянуть карткові тарифи.

Про це йдеться на сайті Ощадбанку.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться для українців

Так, Ощадбанк оновить розмір комісії за зняття та перекази власних коштів з карток, що відкриті в тарифному пакеті "MORE". З 1 червня 2025 року він становитиме від 0,5% до 2% від суми.

Також для клієнтів банку подешевшають інтелектуальні NFC-кільця. Замовити їх у будь-якому відділенні банку можна буде за дві тисячі грн. Така ціна діятиме до 31 грудня цього року.

Ще в Ощадбанку заявили про припинення емісії карток дрогобичанина та студентських карток.

Про що ще варто знати

В Україні мобільні оператори часто перепродують неактивні номери новим абонентам. Через це у клієнтів Ощадбанку виникають проблеми, пов'язані з чужими SMS-повідомленнями від банку.

За словами голови правління Ощадбанку Сергія Наумова, якщо у громадянина виникла така ситуація, йому слід зателефонувати до контакт-центру фінансової установи та повідомити, що йому надходять SMS-повідомлення, адресовані іншій людині.

Раніше ми розповідали, що Ощадбанк обмежив деякі валютні фінансові операції. Наприклад, клієнтам блокують перекази з валютної віртуальної картки на карту закордонного банку.

Також нагадаємо, що Ощадбанк встановив нові обмеження для грошових переказів. Раніше, щоби переказати 100 грн, українці мали дочекатися смс-повідомлення.