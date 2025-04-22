В Ощадбанку попередили, які проблеми чекають через перепродаж номерів операторами

Чоловік з телефоном в руці. Фото: Freepik

У державному "Ощадбанку" розповіли, які проблеми можуть чекати через повторний продаж неактивних номерів новим абонентам мобільними операторами. Також дали поради, як уникнути труднощів з номерами.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Детальніше про проблему через перепродаж номерів

Наумов розповів, що через перепродаж операторами неактивних номерів новим абонентам іноді відбувається надходження чужих SMS-повідомлень.

"Часом трапляються ситуації, коли до українців надходять "чужі" SMS-повідомлення від Ощадбанку. Це буває тоді, коли мобільні оператори повторно продають неактивні номери новим абонентам", — йдеться у дописі.

Він пояснив, як бути, якщо громадянин потрапив у таку ситуацію. Для її вирішення потрібно звернутися до контакт-центру Ощадбанку за номером телефону 0-800-210-800 та повідомити про надходження SMS-повідомлень, адресованих іншій людині.

Також керівник банку повідомив, яким чином можна відв'язати даний номер. Це працює таким чином:

громадянин має звернутися до контакт-центру з номера на який надходять "чужі" SMS-повідомлення;

після чого оператор відшукає клієнта, до якого прив’язаний номер, та ініціює видалення номера з профілю колишнього власника номера;

для підтвердження видалення номера надійде OTP-пароль, який необхідно буде назвати оператору.

"Все дуже просто та зручно!", — додав голова правління банку.

Що ще треба знати про фінансовий номер телефону

Як зазначали раніше в Ощадбанку, клієнти, які втратили чи змінили фінансовий номер телефону, що прив'язаний до банківської картки, можуть самостійно прив'язати новий. Це можна зробити дистанційно, без необхідності відвідування відділення фінустанови.

Зокрема, прив'язати номер телефону громадяни можуть в банкоматі. Для цього необхідно зробити такі кроки:

обрати пункт "Всі операції";

натиснути "Інформація та сервіси";

обрати "смс-банк" (мобільний банк);

ввести новий номер.

Раніше ми розповідали про те, які фінансові операції з переказів недоступні в Ощадбанку. Йдеться про деякі фінансові операції з валютою.

Також ми писали, що в Ощадбанку змінилися обмеження на грошові перекази. До цього ліміт на перекази, що вимагає підтвердження через смс-повідомлення, становив 100 грн.