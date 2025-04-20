Ощадбанк пояснив, які перекази коштів неможливі — деталі

Грошові перекази в Ощадбанку — які операції недоступні
У державному "Ощадбанку" розповіли, які фінансові операції з переказів коштів на картки недоступні у фінустанові. З проханням надати відповідне роз'яснення звернулися деякі клієнти банку.
Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.
Обмеження на грошові перекази в Ощадбанку
Як зазначається в одному з коментарів на сторінці фінустанови, деякі грошові перекази у державному Ощадбанку неможливі.
Йдеться про переказ з валютної віртуальної картки на карту закордонного банку.
"Чому з валютної віртуальної картки я не можу зробити P2P переказ на карту закордонного банку (в межах ліміту НБУ)? В Моно та Приваті — без проблем", — йдеться у зверненні.
Що потрібно знати про операції з валютою в Ощаді
Співробітник головного офісу банку відреагував, пояснивши, що фінансові операції з переказу коштів на картки закордонних фінустанов дійсно недоступні за картками Ощадбанку. Проте клієнти можуть здійснювати інші операції з валютою.
"Операції переказу коштів на картки закордонних банків недоступні по картках Ощадбанку, тому дана операція буде відхилятися", — зазначається у повідомленні.
З доступних послуг за картками в банку:
- можливість перераховувати кошти на свою іншу валютну картку;
- знімати кошти з банківської картки;
- здійснювати обмін валюти між своїми картками Ощадбанку в мобільному застосунку.
Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку знову змінились ліміти на грошові перекази у банку. До цього обмеження на перекази, що вимагає підтвердження через надходження SMS-повідомлення, становило 100 грн.
Також повідомляли, що в Ощадбанку стягують за послугу смс-інформування деяку плату. Відповідний сервіс становить 10 грн щомісяця, проте його можна вимкнути.
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