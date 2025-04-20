Ощадбанк пояснив, які перекази коштів неможливі — деталі

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" розповіли, які фінансові операції з переказів коштів на картки недоступні у фінустанові. З проханням надати відповідне роз'яснення звернулися деякі клієнти банку.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Обмеження на грошові перекази в Ощадбанку

Як зазначається в одному з коментарів на сторінці фінустанови, деякі грошові перекази у державному Ощадбанку неможливі.

Йдеться про переказ з валютної віртуальної картки на карту закордонного банку.

"Чому з валютної віртуальної картки я не можу зробити P2P переказ на карту закордонного банку (в межах ліміту НБУ)? В Моно та Приваті — без проблем", — йдеться у зверненні.

Що потрібно знати про операції з валютою в Ощаді

Співробітник головного офісу банку відреагував, пояснивши, що фінансові операції з переказу коштів на картки закордонних фінустанов дійсно недоступні за картками Ощадбанку. Проте клієнти можуть здійснювати інші операції з валютою.

"Операції переказу коштів на картки закордонних банків недоступні по картках Ощадбанку, тому дана операція буде відхилятися", — зазначається у повідомленні.



З доступних послуг за картками в банку:

можливість перераховувати кошти на свою іншу валютну картку;

знімати кошти з банківської картки;

здійснювати обмін валюти між своїми картками Ощадбанку в мобільному застосунку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку знову змінились ліміти на грошові перекази у банку. До цього обмеження на перекази, що вимагає підтвердження через надходження SMS-повідомлення, становило 100 грн.

Також повідомляли, що в Ощадбанку стягують за послугу смс-інформування деяку плату. Відповідний сервіс становить 10 грн щомісяця, проте його можна вимкнути.