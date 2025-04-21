Оплата комуналки через Ощадбанк — що мають знати українці

Дівчина проходить повз відділення Ощадбанку. Фото: УНІАН

У клієнтів державного Ощадбанку виникають труднощі з оплатою комунальних рахунків. З проблемою зіткнулися українці, які користувалися терміналом самообслуговування.

Про це йдеться на порталі Мінфін у розділі, де українці лишають відгуки про роботу фінансових установ країни.

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Що відомо

За словами однієї з клієнток Ощадбанку, вона оплачувала комунальні послуги через термінал самообслуговування. Вона кілька разів вносила кошти, але невдало. Причина — забракло пару гривень, тож оплата не зарахувалася.

Натомість банк за скасовані операції списав з жінки гроші. Кожна неправильна введена сума обійшлася клієнтці в три гривні.

"Здійснювала оплату за комунальні послуги, послуга була неуспішна, я повторила, і знову неуспішно. Не зауважила, що вказала більшу суму, ніж була на рахунку, так от, за не успішний переказ списано три грн", — йдеться у повідомленні жінки.

Банк не відреагував на скаргу українки, однак інші користувачі у коментарях зауважили, що жінка заплатила тариф, який банк стягує під час обробки авторизованого запиту на суму, яка є більшою за доступний залишок.

"Йдеться не про комісію. В тарифах зазначено, що якщо проводити операцію і сума операції більша за наявний залишок на рахунку, то починаючи з другої спроби й далі — знімає по три грн", — написав один із користувачів.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року Ощадбанк встановив нові тарифи для низки банківських операцій. Так, змінилися умови для корпоративних клієнтів банку.

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