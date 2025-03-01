Новые тарифы на коммунальные услуги с 1 марта 2025 года — сколько платить за воду, свет и газ в Украине

Счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Почти каждый месяц в Украине вносятся изменения в тарифы на коммунальные услуги или правила их оплаты. Первый месяц весны также не станет исключением. В марте ожидаются незначительные изменения стоимости некоторых коммунальных услуг.

Новини.LIVE рассказывают, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Украине с 1 марта.

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В марте для большинства украинцев не ожидается значительных изменений стоимости газа, воды, отопления или электроэнергии. Однако, первый месяц весны все же внесет определенные коррективы в коммунальные тарифы для отдельных групп потребителей.

Во сколько обойдется коммуналка для украинцев с 1 марта. Инфографика: Новини.LIVE

Тарифы на электроэнергию в Украине в марте

С 1 марта 2025 года в Украине сохраняется единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей — 4,32 грн за каждый киловатт-час. Для владельцев двухтарифных счетчиков электроэнергия в ночное время будет стоить дешевле: с 23:00 до 07:00 тариф составит 2,16 грн за кВт-час.

Владельцы жилья с установленной системой электрического отопления (по проекту, а не при использовании обычных электрообогревателей) смогут платить по сниженной ставке. Так, за первые 2 000 кВт-ч, потребленные в течение месяца, будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за 1 кВт-ч. Полная стоимость (4,32 грн) начнет применяться только на объем, превышающий этот лимит.

Эта льгота распространяется исключительно на отопительный сезон 2024-2025 годов, который длится с 1 октября по 30 апреля. Даже если в марте электроотопление не будет использоваться, право на скидку сохраняется.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко отметил, что в настоящее время повышение тарифов для населения не планируется. По его словам, действующий тариф обеспечивает финансовую стабильность энергетического рынка.

Тарифы на газ в Украине в марте

В Украине тариф на газ для населения останется на уровне прошлого года благодаря действующему мораторию на повышение цен. Этот запрет будет действовать в период военного положения и еще через шесть месяцев после его завершения.

Таким образом, в марте 2025 года тариф на природный газ для большинства бытовых потребителей останется неизменным — 7,96 грн за 1 куб. м. Этот тариф распространяется на клиентов ГК "Нафтогаз Украины" — 98% потребителей в Украине. Другие газовые поставщики предлагают разные тарифы, которые варьируются от 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Однако в марте часть украинцев заплатит за газ больше, поскольку некоторым домохозяйствам придется платить не две, а три квитанции. Дополнительный платеж поступит жителям многоквартирных домов. Он связан с техническим обслуживанием газовых сетей здания.

"Третья платежка" была введена приказом Министерства энергетики №292 от 29 сентября 2023 года. Она предусматривает оплату услуг операторов газораспределительных сетей за проверку состояния газопроводов, их герметичность и плотность.

Сумма к оплате будет зависеть от таких факторов, как длина газовых сетей в доме, количество соединений и запорной арматуры. Итоговая стоимость будет распределяться между жителями. Однако такие квитанции не будут приходить ежемесячно — периодичность проверок зависит от возраста газовых сетей:

если газовым коммуникациям в доме более 25 лет, проверку будут проводить раз в три года;

если меньше 25 лет — раз в пять лет.

Тарифы на воду в Украине в марте

В марте тарифы на водоснабжение для большинства потребителей останутся на уровне февраля. Вопрос о возможном повышении цен на централизованное водоснабжение и водоотвод пока остается на стадии обсуждения.

Тарифную политику в этой сфере регулирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако в отдельных общинах местные власти могут пересматривать стоимость воды без согласования с комиссией.

Так, в Виноградове (Закарпатская область) с марта тарифы на воду будут повышены:

водоснабжение: 31,56 грн/куб. м (ранее 28,00 грн/куб. м);

водоотведение: 30,60 грн/куб. м (ранее 29,80 грн/куб. м);

общая стоимость: 62,16 грн/куб. м (ранее 57,80 грн/куб. м).

В целом тарифы на воду в Украине существенно различаются в зависимости от области и конкретного поставщика. Общая стоимость (водоснабжение и водоотведение) за кубометр начинается от 16,524 грн/куб. м (Луганская область) и может доходить до 65,556 грн/куб. м. (Запорожская область). В среднем за 1 кубометр воды украинцы в марте будут платить 41,47 грн.

Тарифы на водоснабжение в Киеве:

водоснабжение: 16,164 грн/куб. м;

водоотведение: 14,220 грн/куб. м;

общая стоимость: 30,384 грн/куб. м.

Следует также отметить, что с февраля в Украине вступают в силу новые правила оплаты за водоснабжение и водоотвод. Ранее все платежи за эти услуги поступали на единый счет, но теперь расчеты будут осуществляться отдельно — на новый счет предприятия с обновленными реквизитами.

Оплата за абонентское обслуживание включает:

расходы на заключение договоров;

обслуживание и замену счетчиков;

начисление платежей и взыскание задолженности за предоставленные услуги.

Тарифы на отопление в Украине в марте

Рост тарифов на отопление в Украине также был остановлен мораторием на период военного положения и шести месяцев после его завершения. Это означает, что в марте цена поставки тепла для населения останется на уровне прошлогодних показателей.

При этом, как и в случае с тарифами на водоснабжение, в Украине нет единой стоимости отопления. Цены на тепловую энергию зависят от региона и поставщика. Тарифы на отопление в Украине начинаются от 1 275,25 грн/Гкал (Черкасская область) и доходят до 2 125,18 грн/Гкал (Черниговская область).

В марте жители Киева будут платить за отопление 1 654,41 грн/Гкал.

Напомним, в Украине участники боевых действий имеют право на различные льготы, предусмотренные государством. Среди них — скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, в Украине ожидается постепенное потепление. Обычно отопительный сезон длится до 15 апреля, но при благоприятных погодных условиях его могут завершить раньше.