Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Знижки на електроенергію — скільки мають платити УБД arrow

Знижки на електроенергію — скільки мають платити УБД

26 лютого 2025 08:50
Ксенія Симонова - Редактор
Пільги для УБД — яку знижку дають на електроенергію
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні учасники бойових дій (УБД) можуть користуватися низкою пільг, що гарантує держава. Однією з них є знижка на оплату житлово-комунальних послуг. 

Таке право передбачене законом 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

Детальніше про пільги для УБД

Розмір стандартного тарифу на електричну енергію для населення становить 4,32 грн за 1 кВт-год. 

Зокрема, ті, кого є офіційний статус учасника бойових дій, платитимуть лише 25% за комунальні послуги, адже розмір пільги становить 75% в межах встановлених норм.

Водночас УБД, які мають інвалідність, отримають право на знижку у 100% на послуги ЖКГ, зокрема на електричну енергію. 

На які ще послуги ЖКГ поширюється пільга та хто може платити менше

Також знижка поширюється на:

  • послугу з управління багатоквартирним будинком;
  • послугу з постачання та розподілу газу, з постачання гарячої води, теплопостачання;
  • водопостачання та водовідведення;
  • вивезення побутових відходів.

Окрім того, оформити пільгу на комунальні послуги можуть:

  • учасники війни — у 50% знижки.
  • члени сімей загиблих — у 50% знижки.

Куди звернутися та як оформити пільги

УБД мають звернутися в органи Пенсійного Фонду, подавши заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів фонду або відправивши поштою.

Заяву з документами можна подати:

  • у виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідних громад/військових адміністрацій;
  • у Центри надання адміністративних послуг.

Серед потрібних документів для оформлення пільги:

  • паспорт громадянина;
  • документ, де підтверджується право на пільгу (посвідчення УБД);
  • ідентифікаційний код.

Нагадаємо, в деяких українських містах можуть зрости тарифи на водопостачання у березні. НКРЕКП радить зберегти тарифи без змін у найближчі місяці, однак місцева влада невеликих міст наділена правом на власний розсуд встановлювати ціни.

Раніше ми розповідали, що ціни на газ для населення з 1 березня поточного року не зміняться, адже під час воєнного стану діє мораторій на зростання вартості. Проте дехто заплатить більше через третю платіжку наступного місяця.

тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія УБД
Реклама
Реклама
Реклама