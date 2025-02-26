Пільги для УБД — яку знижку дають на електроенергію

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні учасники бойових дій (УБД) можуть користуватися низкою пільг, що гарантує держава. Однією з них є знижка на оплату житлово-комунальних послуг.

Таке право передбачене законом 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

Детальніше про пільги для УБД

Розмір стандартного тарифу на електричну енергію для населення становить 4,32 грн за 1 кВт-год.

Зокрема, ті, кого є офіційний статус учасника бойових дій, платитимуть лише 25% за комунальні послуги, адже розмір пільги становить 75% в межах встановлених норм.

Водночас УБД, які мають інвалідність, отримають право на знижку у 100% на послуги ЖКГ, зокрема на електричну енергію.

На які ще послуги ЖКГ поширюється пільга та хто може платити менше

Також знижка поширюється на:

послугу з управління багатоквартирним будинком;

послугу з постачання та розподілу газу, з постачання гарячої води, теплопостачання;

водопостачання та водовідведення;

вивезення побутових відходів.

Окрім того, оформити пільгу на комунальні послуги можуть:

учасники війни — у 50% знижки.

члени сімей загиблих — у 50% знижки.

Куди звернутися та як оформити пільги

УБД мають звернутися в органи Пенсійного Фонду, подавши заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів фонду або відправивши поштою.

Заяву з документами можна подати:

у виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідних громад/військових адміністрацій;

у Центри надання адміністративних послуг.

Серед потрібних документів для оформлення пільги:

паспорт громадянина;

документ, де підтверджується право на пільгу (посвідчення УБД);

ідентифікаційний код.

Нагадаємо, в деяких українських містах можуть зрости тарифи на водопостачання у березні. НКРЕКП радить зберегти тарифи без змін у найближчі місяці, однак місцева влада невеликих міст наділена правом на власний розсуд встановлювати ціни.

Раніше ми розповідали, що ціни на газ для населення з 1 березня поточного року не зміняться, адже під час воєнного стану діє мораторій на зростання вартості. Проте дехто заплатить більше через третю платіжку наступного місяця.