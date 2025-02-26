Пільги для УБД — яку знижку дають на електроенергію

Знижки на електроенергію — скільки мають платити УБД
В Україні учасники бойових дій (УБД) можуть користуватися низкою пільг, що гарантує держава. Однією з них є знижка на оплату житлово-комунальних послуг.
Таке право передбачене законом 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Детальніше про пільги для УБД
Розмір стандартного тарифу на електричну енергію для населення становить 4,32 грн за 1 кВт-год.
Зокрема, ті, кого є офіційний статус учасника бойових дій, платитимуть лише 25% за комунальні послуги, адже розмір пільги становить 75% в межах встановлених норм.
Водночас УБД, які мають інвалідність, отримають право на знижку у 100% на послуги ЖКГ, зокрема на електричну енергію.
На які ще послуги ЖКГ поширюється пільга та хто може платити менше
Також знижка поширюється на:
- послугу з управління багатоквартирним будинком;
- послугу з постачання та розподілу газу, з постачання гарячої води, теплопостачання;
- водопостачання та водовідведення;
- вивезення побутових відходів.
Окрім того, оформити пільгу на комунальні послуги можуть:
- учасники війни — у 50% знижки.
- члени сімей загиблих — у 50% знижки.
Куди звернутися та як оформити пільги
УБД мають звернутися в органи Пенсійного Фонду, подавши заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів фонду або відправивши поштою.
Заяву з документами можна подати:
- у виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідних громад/військових адміністрацій;
- у Центри надання адміністративних послуг.
Серед потрібних документів для оформлення пільги:
- паспорт громадянина;
- документ, де підтверджується право на пільгу (посвідчення УБД);
- ідентифікаційний код.
Нагадаємо, в деяких українських містах можуть зрости тарифи на водопостачання у березні. НКРЕКП радить зберегти тарифи без змін у найближчі місяці, однак місцева влада невеликих міст наділена правом на власний розсуд встановлювати ціни.
Раніше ми розповідали, що ціни на газ для населення з 1 березня поточного року не зміняться, адже під час воєнного стану діє мораторій на зростання вартості. Проте дехто заплатить більше через третю платіжку наступного місяця.
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