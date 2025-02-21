Ціни на електрику з 1 березня — хто платитиме знижений тариф

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні значно подорожчала електрична енергія під час війни, лише минулого року на 63%. Переглядати ціни з 1 березня 2025 року влада не буде, а дехто зі споживачів зможе отримати знижки майже у половину фіксованої вартості.

Про це йдеться в постанові уряду № 632.

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Знижений тариф на електроенергію з 1 березня

Згідно з постановою, загальний тариф на електрику в країні становить 4,32 грн за кВт-год. Проте, якщо у споживачів встановлене електричне опалення (за проєктом, а не просто використовується електрообігрівач), то зможуть сплачувати за зниженим тарифом.

Так, за спожиті 2 тис. кВт-год на місяць пільгова вартість буде становити 2,64 грн за 1 кВт-год, тоді як повний тариф у 4,32 грн почнуть нараховувати за 1 кВт-год лише за обсяг, що перевищує 2 тис. кВт-год.

Відповідний пільговий тариф для громадян діятиме виключно в опалювальний період 2024-2025: з 1 жовтня до 30 квітня. Навіть якщо у березні громадянин не використовуватиме опалення, то все одно залишатиметься право скористатися зниженим тарифом.

Хто ще зможе платити за світло менше

Для того, щоб заощадити на оплаті за електроенергію, українці можуть перейти на пільговий тариф "день-ніч".

Тарифи для двозонних лічильників працюють таким чином:

з 07:00 до 23:00 години — 4,32 гривні за кВт-год;

з 23:00 до 07:00 години — 2,16 гривні за кВт-год.

Раніше ми розповідали, що в Україні продовжує діяти заборона на підвищення цін на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Тобто вартість низки комунальних послуг буде незмінною.

Також ми писали, що за словами голови комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу Андрія Геруса, уряд поки не планує оновлювати ціни на основні комунпослуги. Зокрема, до кінця сезону не переглядатимуть ціну на електроенергію, природний газ, воду та опалення.