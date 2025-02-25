Тариф на газ с 1 марта — что изменится для некоторых украинцев

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине тарифы на природный газ для бытовых потребителей с 1 марта 2025 года не изменятся, поскольку на период военного положения установлен мораторий на повышение цен. Однако у некоторых конечная сумма в платежках может оказаться значительно больше в следующем месяце.

Об этом сообщает "Правительство online".

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Стоимость 1 куб. м газа в марте для населения

В марте 2025 года тариф на природный газ для населения будет неизменным — 7,96 грн за 1 куб. м для большинства бытовых потребителей. Речь идет о тех, кого обслуживает ГК "Нафтогаз Украины" (98%).

Остальные газопоставщики предлагают разные цены на голубое топливо. Стоимость колеблется от 7,7 до около 9 грн за 1 куб. м.

Всего в этом году в рамках правительственной программы "Зимней поддержки", украинцам гарантировали неизменные тарифы на ключевые услуги до конца отопительного сезона.

Тарифы на газ. Источник: правительство

Кто заплатит больше с 1 марта

В марте часть украинцев заплатит за природный газ больше, ведь некоторым потребителям придут не две, а три квитанции для расчета.

Так называемую "третью платежку" получат жители многоквартирных домов за предоставление услуги по техническому обслуживанию здания.

Квитанцию ввело Министерство энергетики от 29 сентября 2023 года (в соответствии с приказом №292) за осуществление операторами газораспределительных сетей проверки состояния газопроводов в домах на плотность и герметичность.

Размер суммы к оплате за голубое топливо зависит от нескольких факторов, в частности протяженности общих сетей в здании, количества муфтовых соединений и кранов. Сумму будут делить на число жителей в доме.

Такую платежку не будут присылать ежемесячно, частота проверки будет зависеть от возраста сетей в доме. Ее украинцы будут получать один раз в три-пять лет:

у кого газовым сетям дома более 25 лет, — один раз в три года;

у кого газовым сетям менее 25 лет — раз в пять лет.

Графики проверки сетей домов филиалы компании "Газораспределительные сети Украины", как правило, обнародуют на своих порталах и предупреждают в объявлениях на самих домах.

Ранее мы писали, что в некоторых городах тарифы на воду могут вырасти с 1 марта. Стоимость формируется с учетом таких факторов, в частности, состояния оборудования, стоимости электроэнергии, доступа к водным ресурсам.

Также рассказывали, что власти не планируют пересматривать стоимость электроэнергии с 1 марта. Некоторые из потребителей получат скидку почти в половину фиксированной цены.