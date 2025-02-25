Тариф на газ з 1 березня — що зміниться для деяких українців

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні тарифи на природний газ для побутових споживачів з 1 березня 2025 року не зміняться, оскільки на період воєнного стану встановлений мораторій на підвищення цін. Однак у декого кінцева сума у платіжках може виявитися значно більшою наступного місяця.

Про це повідомляє "Уряд online".

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Вартість 1 куб. м газу у березні для населення

У березні 2025 року тариф на природний газ для населення буде незмінним — 7,96 грн за 1 куб. м для більшості побутових споживачів. Йдеться про тих, кого обслуговує ГК "Нафтогаз України" (98%).

Решта газопостачальників пропонує різні ціни на блакитне паливо. Вартість коливається від 7,7 до близько 9 грн за 1 куб. м.

Загалом цьогоріч в рамках урядової програми "Зимової підтримки" українцям гарантували незмінні тарифи на ключові послуги до кінця опалювального сезону.

Тарифи на газ. Джерело: уряд

Хто заплатить більше з 1 березня

У березні частина українців заплатить за природний газ більше, адже деяким споживачам надійде не дві, а три квитанції для розрахунку.

Так звану "третю платіжку" отримають мешканці багатоквартирних будинків за надання послуги з технічного обслуговування будівлі.

Квитанцію запровадило Міністерство енергетики від 29 вересня 2023 року (відповідно до наказу №292) за здійснення операторами газорозподільних мереж перевірки стану газопроводів у будинках на щільність та герметичність.

Розмір суми до оплати за блакитне паливо залежатиме від кількох факторів, зокрема протяжності загальних мереж у будівлі, кількості муфтових з’єднань та кранів. Суму будуть ділити на число жителів в будинку.

Таку платіжку не надсилатимуть щомісяця, частота перевірки буде залежати від віку мереж у будинку. Її українці отримуватимуть один раз на три-п’ять років:

у кого газовим мережам будинку понад 25 років, — один раз на три роки;

у кого газовим мережам менш як 25 років — раз на п’ять років.

Графіки здійснення перевірки мереж будинків філії компанії "Газорозподільні мережі України", як правило, оприлюднюють на своїх порталах та попереджають в оголошеннях на самих будівлях.

Раніше ми писали, що в деяких містах тарифи на воду можуть зрости з 1 березня. Вартість формується з урахуванням таких факторів, зокрема, стану обладнання, вартості електроенергії, доступу до водних ресурсів.

Також розповідали, що влада не планує переглядати вартість електроенергії з 1 березня. Дехто зі споживачів отримає знижку майже у половину фіксованої ціни.