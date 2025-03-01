Нові тарифи на комунальні послуги з 1 березня 2025 року — скільки платити за воду, світло та газ в Україні

Рахунок на сплату житлово-комунальних послуг. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Майже щомісяця в Україні вносяться зміни до тарифів на комунальні послуги чи правил їх оплати. Перший місяць весни також не стане винятком. У березні очікуються незначні зміни вартості деяких комунальних послуг.

Новини.LIVE розповідають, як зміняться тарифи на комунальні послуги в Україні з 1 березня.

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У березні для більшості українців не очікується значних змін у вартості газу, води, опалення чи електроенергії. Однак перший місяць весни все ж внесе певні корективи у комунальні тарифи для окремих груп споживачів.

Скільки коштуватиме комуналка для українців з 1 березня. Інфографіка: Новини.LIVE

Тарифи на електроенергію в Україні у березні

З 1 березня 2025 року в Україні зберігається єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів — 4,32 грн за кожну кіловат-годину. Для власників двотарифних лічильників електроенергія в нічний час коштуватиме дешевше: з 23:00 до 07:00 тариф становитиме 2,16 грн за кВт-год.

Власники житла із встановленою системою електричного опалення (за проєкт, а не при використанні звичайних електрообігрівачів) зможуть платити за зниженою ставкою. Так, за перші 2 000 кВт-год, спожиті протягом місяця, діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за 1 кВт-год. Повна вартість (4,32 грн) почне застосовуватися лише на обсяг, що перевищує цей ліміт.

Ця пільга поширюється виключно на опалювальний сезон 2024-2025 років, що триває з 1 жовтня до 30 квітня. Навіть якщо у березні електроопалення не використовуватиметься, право на знижку зберігається.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що на цей час підвищення тарифів для населення не планується. За його словами, чинний тариф забезпечує фінансову стабільність енергетичного ринку.

Тарифи на газ в Україні у березні

В Україні тариф на газ для населення залишиться на рівні минулого року завдяки чинному мораторію на підвищення цін. Ця заборона діятиме в період воєнного стану і ще через шість місяців після його завершення.

Таким чином, у березні 2025 року тариф на природний газ для більшості побутових споживачів залишиться незмінним — 7,96 грн за 1 куб. м. Цей тариф поширюється на клієнтів ГК "Нафтогаз України" — 98% споживачів в Україні. Інші газові постачальники пропонують різні тарифи, які варіюються від 7,7 до 9 грн за 1 куб. м.

Однак у березні частина українців заплатить за газ більше, оскільки деяким домогосподарствам доведеться сплачувати не дві, а три квитанції. Додатковий платіж надійде мешканцям багатоквартирних будинків. Він пов'язаний із технічним обслуговуванням газових мереж будівлі.

"Третя платіжка" була запроваджена наказом Міністерства енергетики №292 від 29 вересня 2023 року. Вона передбачає оплату послуг операторів газорозподільних мереж за перевірку стану газопроводів, їх герметичність та щільність.

Сума до оплати залежатиме від таких факторів, як довжина газових мереж у будинку, кількість з'єднань та запірної арматури. Підсумкова вартість розподілятиметься між мешканцями. Однак такі квитанції не приходитимуть щомісяця — періодичність перевірок залежить від віку газових мереж:

якщо газовим комунікаціям у будинку понад 25 років, перевірку проводитимуть раз на три роки;

якщо менше ніж 25 років — раз на п'ять років.

Тарифи на воду в Україні у березні

У березні тарифи на водопостачання для більшості споживачів залишаться на рівні лютого. Питання про можливе підвищення цін на централізоване водопостачання та водовідведення поки що залишається на стадії обговорення.

Тарифну політику у цій сфері регулює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Проте в окремих громадах місцева влада може переглядати вартість води без погодження з комісією.

Так, у Виноградові (Закарпатська область) з березня тарифи на воду будуть підвищені:

водопостачання: 31,56 грн/куб. м (раніше 28,00 грн/куб. м);

водовідведення: 30,60 грн/куб. м (раніше 29,80 грн/куб. м);

загальна вартість: 62,16 грн/куб. м (раніше 57,80 грн/куб. м).

Загалом тарифи на воду в Україні істотно різняться залежно від області та конкретного постачальника. Загальна вартість (водопостачання та водовідведення) за кубометр починається від 16,524 грн/куб. м (Луганська область) і може доходити до 65,556 грн/куб. м. (Запорізька область). В середньому за 1 кубометр води українці у березні будуть платити 41,47 грн.

Тарифи на водопостачання у Києві:

водопостачання: 16,164 грн/куб. м;

водовідведення: 14,220 грн/куб. м;

загальна вартість: 30,384 грн/куб. м.

Слід також зазначити, що з лютого в Україні набувають чинності нові правила оплати за водопостачання та водовідведення. Раніше всі платежі за ці послуги надходили на єдиний рахунок, але тепер розрахунки будуть здійснюватись окремо — на новий рахунок підприємства з оновленими реквізитами.

Оплата за абонентське обслуговування включає:

витрати на укладання договорів;

обслуговування та заміну лічильників;

нарахування платежів та стягнення заборгованості за надані послуги.

Тарифи на опалення в Україні у березні

Зростання тарифів на опалення в Україні також було зупинено мораторієм на період воєнного стану та шести місяців після його завершення. Це означає, що у березні ціна постачання тепла для населення залишиться на рівні торішніх показників.

При цьому, як і у випадку з тарифами на водопостачання, в Україні немає єдиної вартості опалення. Ціни на теплову енергію залежать від регіону та постачальника. Тарифи на опалення в Україні починаються від 1 275,25 грн/Гкал (Черкаська область) і доходять до 2 125,18 грн/Гкал (Чернігівська область).

У березня мешканці Києва платитимуть за опалення 1 654,41 грн/Гкал.

Нагадаємо, в Україні учасники бойових дій мають право на різноманітні пільги, які передбачені державою. Серед них — знижка на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, в Україні очікується поступове потепління. Зазвичай опалювальний сезон триває до 15 квітня, але за сприятливих погодних умів його можуть завершити раніше.