Тарифы и долги сферы услуг ЖКХ — что ждет украинцев с 1 июня

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

О том, как действовать потребителям, чтобы не потерять доступ к услугам, рассказали в Центре коммунального сервиса (ЦКС).

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Долговая яма за коммунуслуги

В этом году власти отменили запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, если имеют даже незначительные долги. Также вернули возможность начисления и взыскания штрафов и пени за задолженность.

В частности, только одни граждане Днепропетровской области и Киева нарастили более 1,2 млрд гривен долга перед компанией Yasno за электрическую энергию.

Этим подвергли себя угрозе отключения услуги в 2024 году. В компании предупредили, что будут действовать с ярыми должниками жестко.

В то же время, в Центре коммунального сервиса (ЦКС) предлагают гражданам уже сейчас заключить договор реструктуризации (рассрочки) долга за коммунальные услуги. Поскольку долговая яма может углубиться из-за возможного повышения тарифов летом.

С программой рассрочки платежей за жилищно-коммунальные услуги при условии заключения договора можно ознакомиться по ссылке. В таком случае можно безопасно избавиться от долгов за пять лет.

Новые тарифы на услуги ЖКХ с 1 июня

С июня этого года в Украине планируют установить новый тариф на электроэнергию. О том, что по поводу будущего повышения цен на свет продолжаются активные дискуссии, сообщают и в профильном комитете Верховной Рады, и в Министерстве энергетики.

Однако, как именно изменится тариф, пока неизвестно. Предполагают, что цена может подскочить с 2,64 грн/кВт-ч до 4 грн/кВт или повысится вдвое, до 5,2 грн/кВт. Также рассматривают возможность возврата к дифференцированному тарифу.

Как отметил советник премьер-министра Юрий Бойко, сейчас рыночная цена на электричество для мелкого бизнеса составляет 8 грн/кВт. Поэтому утверждение нового тарифа будет являться политическим компромиссом между реальной стоимостью и финансовой состоятельностью граждан.

В июне прошлого года стоимость электричества выросла до 2,64 грн/кВт-ч. Услуга за год подорожала почти на 70%. И тогда, и сейчас объясняют необходимость повышения тарифа на электроэнергию тем, что нужны дополнительные средства на восстановление объектов энергосистемы после российских обстрелов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной инспекции энергетического надзора считают действующий тариф на электрическую энергию низким даже для мирного времени. В то время как в военное время, из-за масштабных обстрелов, сфера энергетики требует больше средств.

Мы также писали, что ближайшим летом цены на природный газ для населения не изменятся, большинство бытовых потребителей будут в дальнейшем платить 7,96 грн за кубический метр. Однако в перспективе тариф на голубое топливо планируют приблизить до рыночного уровня.