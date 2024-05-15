Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Держенергонагляд виступає за перегляд тарифу на електрику — які загрози arrow

Держенергонагляд виступає за перегляд тарифу на електрику — які загрози

15 травня 2024 10:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тариф на електрику вимагає перегляду — Держенергонагляд назвав загрози
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Державній інспекції енергетичного нагляду вважають чинний тариф на електричну енергію низьким навіть для мирного часу. Тоді як у воєнний час, через масштабні обстріли, сфера енергетики вимагає більше коштів.

Про це розповів очільник відомства Руслан Слободян, інформує РБК-Україна.

Читайте також:

Енергетика вимагає значних ресурсів

За словами керівника Держенергонагляду, чинний тариф на електроенергію для населення найнижчий серед країн Європи. Під час війни це суттєво гальмує можливість відновлення енергосистеми після атак.

"Тариф на електроенергію в Україні був і залишається найнижчим у Європі, і це спричиняло певне гальмування розвитку електроенергетики України навіть у мирний час. А зараз, в умовах, коли електроенергетика зазнала значних втрат в обладнанні, це вже стає стримуючим фактором і для аварійно-відновлюваних робіт. Енергетика потребує зараз значного ресурсу", — повідомив він.

Чиновник пояснив, що зараз частково кошти Україна отримує у вигляді допомоги західних партнерів, однак їх недостатньо. Ситуація вимагає залучення внутрішнього ресурсу.

Необхідність підвищення тарифів

З огляду на це, одним із важливих кроків може стати саме перегляд тарифу. Інакше є ризик неналежної підготовки енергосистеми до майбутньої зими.

Він уточнив, що вже тривають розрахунки щодо нової ціни на електроенергію. Проте остаточного рішення поки що не ухвалено.

Керівник відомства пояснив, що у вартості електроенергії більша частина складових використовується за світовими цінами:

  • паливо;
  • обладнання;
  • матеріали.

"Всі ці складові українська електроенергетика отримує по світових цінах", — повідомив Слободян.

Він зауважив, що торішній перегляд тарифу на електрику мав позитивний ефект. Це дозволило відновити пошкоджені об'єкти енергосистеми, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Зараз тариф на електроенергію становить 2,64 грн за кВт-год. За рік послуга подорожчала на 69,7%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики наразі триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку із останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Ми також писали, що найближчого літа ціни на природний газ для населення не зміняться, більшість побутових споживачів надалі платитимуть 7,96 грн за кубічний метр. Проте в перспективі тариф на блакитне паливо планують наблизити до рівня ринкового.

тарифи
електроенергія
обстріли
сфера енергетики
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників