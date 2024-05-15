Тариф на електрику вимагає перегляду — Держенергонагляд назвав загрози

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Державній інспекції енергетичного нагляду вважають чинний тариф на електричну енергію низьким навіть для мирного часу. Тоді як у воєнний час, через масштабні обстріли, сфера енергетики вимагає більше коштів.

Про це розповів очільник відомства Руслан Слободян, інформує РБК-Україна.

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Енергетика вимагає значних ресурсів

За словами керівника Держенергонагляду, чинний тариф на електроенергію для населення найнижчий серед країн Європи. Під час війни це суттєво гальмує можливість відновлення енергосистеми після атак.

"Тариф на електроенергію в Україні був і залишається найнижчим у Європі, і це спричиняло певне гальмування розвитку електроенергетики України навіть у мирний час. А зараз, в умовах, коли електроенергетика зазнала значних втрат в обладнанні, це вже стає стримуючим фактором і для аварійно-відновлюваних робіт. Енергетика потребує зараз значного ресурсу", — повідомив він.

Чиновник пояснив, що зараз частково кошти Україна отримує у вигляді допомоги західних партнерів, однак їх недостатньо. Ситуація вимагає залучення внутрішнього ресурсу.

Необхідність підвищення тарифів

З огляду на це, одним із важливих кроків може стати саме перегляд тарифу. Інакше є ризик неналежної підготовки енергосистеми до майбутньої зими.

Він уточнив, що вже тривають розрахунки щодо нової ціни на електроенергію. Проте остаточного рішення поки що не ухвалено.

Керівник відомства пояснив, що у вартості електроенергії більша частина складових використовується за світовими цінами:

паливо;

обладнання;

матеріали.

"Всі ці складові українська електроенергетика отримує по світових цінах", — повідомив Слободян.

Він зауважив, що торішній перегляд тарифу на електрику мав позитивний ефект. Це дозволило відновити пошкоджені об'єкти енергосистеми, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Зараз тариф на електроенергію становить 2,64 грн за кВт-год. За рік послуга подорожчала на 69,7%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики наразі триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку із останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Ми також писали, що найближчого літа ціни на природний газ для населення не зміняться, більшість побутових споживачів надалі платитимуть 7,96 грн за кубічний метр. Проте в перспективі тариф на блакитне паливо планують наблизити до рівня ринкового.