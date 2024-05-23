Тарифи та борги сфери послуг ЖКГ — що чекає українців з 1 червня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Про те, як діяти споживачам, щоб не втратити доступ до послуг, розповіли у Центрі комунального сервісу (ЦКС).

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Боргова яма за комунпослуги

Цього року влада скасувала заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг споживачам, якщо мають навіть незначні борги. Також повернули можливість нарахування та стягнення штрафів та пені за заборгованість.

Зокрема, лише одні громадяни у Дніпропетровській області та Києві наростили понад 1,2 млрд гривень боргу перед компанією Yasno за електричну енергію.

Цим наразили себе на загрозу відключення послуги у 2024 році. У компанії попередили, що діятимуть із затятими боржниками жорстко.

Водночас, у Центрі комунального сервісу (ЦКС) пропонують громадянам вже зараз укласти договір реструктуризації (розстрочення) боргу за комунальні послуги. Оскільки боргова яма може поглибитися через ймовірне підвищення тарифів влітку.

Із програмою розстрочки платежів за житлово-комунальні послуги за умови підписання договору можна ознайомитися за посиланням. У такому разі можна безпечно позбутися боргів за п'ять років.

Нові тарифи на послуги ЖКГ з 1 червня

З червня цього року в Україні планують встановити новий тариф на електроенергію. Про те, що щодо майбутнього підвищення цін на світло тривають активні дискусії повідомляють і в профільному комітеті Верховної Ради, і в Міністерстві енергетики.

Однак, як саме зміниться тариф, поки що невідомо. Припускають, що ціна може підскочити з 2,64 грн/кВт-год до 4 грн/кВт, або підвищиться удвічі, до 5,2 грн/кВт. Також розглядають можливість повернення до диференційованого тарифу.

Як зазначив радник прем’єр-міністра Юрій Бойко, зараз ринкова ціна на електрику для дрібного бізнесу становить 8 грн/кВт. Тому затвердження нового тарифу буде політичним компромісом між реальною вартістю і фінансовою спроможністю громадян.

У червні минулого року вартість електрики зросла до 2,64 грн/кВт-год. Послуга за рік подорожчала на майже 70%. І тоді, і зараз пояснюють необхідність підвищення тарифу на електроенергію тим, що потрібні додаткові кошти на відновлення об'єктів енергосистеми після російських обстрілів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній інспекції енергетичного нагляду вважають чинний тариф на електричну енергію низьким навіть для мирного часу. Тоді як у воєнний час, через масштабні обстріли, сфера енергетики вимагає більше коштів.

Ми також писали, що найближчого літа ціни на природний газ для населення не зміняться, більшість побутових споживачів надалі платитимуть 7,96 грн за кубічний метр. Проте в перспективі тариф на блакитне паливо планують наблизити до рівня ринкового.