Тарифи на газ влітку — чи зміняться ціни на блакитне паливо

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні найближчого літа ціни на природний газ для населення не зміняться, більшість побутових споживачів надалі платитимуть 7,96 грн за кубічний метр. Проте в перспективі тариф на блакитне паливо планують наблизити до рівня ринкового.

Такі плани окреслили у НАК "Нафтогаз України".

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Що буде з цінами на газ влітку

Після завершення опалювального сезону, у квітні 2024 року у Нафтогазі ухвалили рішення про продовження дії тарифного плану "Фіксований" ще на один рік, в рамках мораторію на підвищення цін.

З огляду на це, влітку кубометр газу для клієнтів компанії (частка у 98% від ринку) надалі коштуватиме 7,96 гривні (разом з ПДВ).

"Нафтогаз діє у національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців", — наголосили в Нафтогазі.

Варто зауважити, що ціни на природний газ у різних постачальників коливатимуться в межах від 7,7 за кубометр до 9,9 гривні. Компанії також вирішили не змінювати ціни на блакитне паливо до кінця квітня 2025 року. Вартість від постачальників буде надалі така:

"ЕРУ Людям" — у 7,7 гривні за куб.м;

"Енерджі трейд груп" — 7,799 гривні за куб.м;

"Тернопільоблгаз збут" — 7,96 гривні за куб.м;

"Прикарпатенерготрейд" — 7,98 гривні за куб.м;

"Полтавагаз збут" — 7,99 гривні за куб.м;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" — 7,99 гривні за куб.м;

"Львівенергозбут" — 8,2 гривні за куб.м;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 гривні за куб.м;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 гривні за куб.м;

"Асканія енерджі" — 9,95 гривні за куб.м;

"Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 гривні за куб.м.

Підвищення цін на газ до рівня ринкових

Як зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, в Україні буде відбуватися поступова, без "шокової терапії", лібералізація вартості енергоносіїв.

Він зауважив, що хоч зараз Нафтогаз виступає гарантом фіксованих цін на газ, однак у разі стабілізації ситуації — влаштувати відповідний перехід необхідно буде навіть під час воєнного стану.

Для реалізації створення вільних ринкових умов на енергоринку треба запроваджувати поступове запровадження нових цін, вважає він. При цьому держава повинна забезпечити захист соціально вразливих верств українського населення шляхом широкого надання субсидій. Водночас, очільник компанії припускає, що цьогоріч ціни на блакитне паливо не зміняться.

"Я оцінюю як малоймовірну лібералізацію цін на ринку енергетики цього року... Діють юридичні обмеження. Йде війна", — додав Чернишов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за останній рік суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Найбільше підскочила ціна на електроенергію.

Ми також писали, що у Міністерстві енергетики наразі триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку із останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.