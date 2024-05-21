Тарифи в Україні — ціни на електрику підвищаться з 1 червня

Прилад обліку електроенергії. Фото: Unsplush

У Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, вирішили підвищити тарифи на електричну енергію для бізнесу. Оновлені ціни стануть актуальні з 1 червня 2024 року.

Про це свідчить відповідне рішення НКРЕКП.

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Підвищення тарифів на електрику для бізнесу

Відповідно до рішення Нацкомісії з тарифів, у вечірні години пік вартість ресурсу зросте на 20%, у нічний час в окремі години — у понад двічі.

Такий крок пояснили тим, що відключення електрики в Україні уночі пов'язані з несприятливими умовами імпорту електричної енергії з країн Європи. Цінова різниця робить купівлю у нічний час нерентабельною для перепродажу.

У зв'язку з цим підвищення цін потрібне для збільшення обсяги імпорту у нічний час. Відповідно, зростання вартості ресурсу дозволить стабілізувати енергосистему та наростити обсягів імпорту у нічні години.

Ціни на ринку "на добу наперед"

Зокрема, ціни на ринку "на добу наперед" змінились так:

у період з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 — 5,6 тис. грн/МВт-год (зараз 3 тис. грн/МВт-год);

у часовий проміжок з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6,9 тис. грн/МВт-год (зараз з 07:00 до 08:00 — 5,6 тис. грн/МВт-год);

у період з 17:00 до 23:00 — 9 тис. грн/МВт-год (зараз — 7,5 тис. грн/МВт-год).

Мінімальна гранична вартість електроенергії залишиться на рівні 10 грн/МВт-год.

Ціни на балансуючому ринку

Водночас, ціни "на балансуючому ринку" змінились так:

у часовий проміжок з 00:00 до 07:00 — 6,6 тис. грн/МВт-год (зараз 4 тис. грн/МВт-год);

у період з 7:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — ціна залишається 8,25 тис. грн/МВт-год;

у проміжок з 17:00 до 23:00 — 10 тис. грн/МВт-год (зараз 8,25 тис. грн/МВт-год);

у період з 23:00 до 00:00 — 8,25 тис. грн/МВт-год (зараз 4 тис. грн/МВт-год).

Мінімальна гранична вартість становить 0,01 грн/МВт-год.

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