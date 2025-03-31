Выплаты военным в 1 млн грн — какие предусмотрены условия

Деньги и военная форма. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году реализуют экспериментальный проект, предусматривающий службу в армии добровольцев в возрасте 18-24 лет и выплату им 1 млн гривен. В Министерстве обороны рассказали, какие условия действуют для получения соответствующей суммы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

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Какие предусмотрены условия для выплат в 1 млн грн

По словам заместителя главы Министерства обороны Сергея Мельника, на командиров воинских частей возложена ответственность за сбор документов на оформление выплат в сумме 1 млн грн для военных от 18 до 24 лет.

Предусмотрены определенные требования, чтобы иметь право на получение соответствующего вознаграждения. Так, военные рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных сил, должны будут соответствовать следующим критериям:

граждан приняли или призвали на военную службу в период военного положения в возрасте до 25 лет;

необходимо непосредственное участие в боевых действиях на фронте совокупно в не менее полугода;

продолжение военной службы на время вступления в силу правительственного постановления (13.02.2025 года);

отсутствие привлечений к уголовной или административной ответственности за военные правонарушения (два и более раз), дисциплинарных взысканий.

При этом предусмотрена полная выплата при ранении или попадании в плен, даже при меньшем сроке участия в боевых действиях.

Лицам, уволенным с военной службы до 13 февраля этого года, выплата не предусмотрена, даже если они подпадают под возрастные критерии. Однако право на выплаты имеют те добровольцы, которые пошли служить раньше.

Куда необходимо обратиться для заключения контракта

Граждане могут подавать заявления о желании поступить на военную службу по однолетнему контракту в центры рекрутинга или рекрутинговые подразделения воинских частей. Это можно сделать:

в бумажной форме;

в электронной форме.

В частности, в электронном формате заявки нужно подавать через личный кабинет призывника в мобильном приложении "Резерв+" или на платформе.

В заявлении необходимо указать:

персональную информацию (фамилия, имя и отчество, дата рождения);

выбранную воинскую часть;

выбранную штатную должность;

данные о выбранном месте прохождения медосмотра;

контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты).

Ранее мы писали, что военные могут получать выплаты по инвалидности до 100% размера зарплаты. Размер зависит от группы инвалидности и статуса бойца.

Также сообщалось, что некоторые военные, уволенные со службы, могут получить спецдоплаты. Прибавки могут получить те, кто содержит несовершеннолетних детей.