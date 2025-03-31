Виплати військовим в 1 млн грн — які передбачені умови

Гроші та військова форма. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році реалізовують експериментальний проєкт, що передбачає службу в армії добровольців у віці 18-24 роки та виплату 1 млн гривень. У Міністерстві оборони розповіли, які діють умови отримання відповідної суми грошей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

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Які передбачені умови для виплат в 1 млн грн

За словами заступника очільника Міністерства оборони Сергія Мельника, на командирів військових частин покладена відповідальність за збір документів на оформлення виплат у сумі 1 млн грн для військових від 18 до 24 років.

Передбачені певні вимоги, щоб мати право на отримання відповідної винагороди. Так, військові рядового, сержантського та старшинського складу Збройних сил муситимуть відповідати наступним критеріям:

громадян прийняли або призвали на військову службу у період воєнного стану віком до 25 років;

необхідна безпосередня участь у бойових діях на фронті сукупно у щонайменше пів року;

продовження військової служби на час набрання чинності урядовою постановою (13.02.2025 року);

відсутність притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності за військові правопорушення (два і більше разів), дисциплінарних стягнень.

При цьому передбачена повна виплата за умов поранення чи потрапляння в полон, навіть за меншого терміну часті в бойових діях.

Особам, звільненим з військової служби до 13 лютого цього року, виплата не передбачена, навіть якщо підпадають під вікові критерії. Однак право на виплати мають ті добровольці, які пішли служити раніше.

Куди необхідно звернутися для укладення контракту

Громадяни можуть подавати заяви про бажання вступити на військову службу за однорічним контрактом у центри рекрутингу або рекрутингові підрозділи військових частин. Це можна зробити:

у паперовій формі;

в електронній формі.

Зокрема, в електронному форматі заявки потрібно подавати через особистий кабінет призовника у мобільному застосунку "Резерв+" або на платформі.

У заяві необхідно зазначити:

персональну інформацію (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження);

обрану військову частину;

вибрану штатну посаду;

дані щодо обраного місця проходження медогляду;

контактну інформацію (номер телефону, адреса е-пошти).

Раніше ми писали, що військові можуть отримувати виплати з інвалідності до 100% розміру зарплати. Розмір залежить від групи інвалідності та статусу бійця.

Також повідомляли, що деякі військові, звільнені зі служби, можуть отримати спецдоплати. Надбавки можуть отримати ті, хто утримує неповнолітніх дітей.