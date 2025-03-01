Пенсії військових — кому доплатять 1,2 тис. грн у березні

Людина тримає гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У березні 2025 року громадянам, звільненим з військової служби, нарахують надбавки до пенсій. Йдеться про тих, хто звернувся попереднього місяця із заявою про призначення доплати за утримання неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначили у ПФУ, за українським законодавством, пенсіонери-військовослужбовці можуть отримувати додаткову суму грошей на дітей.

Відповідне питання регулює закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Згідно зі статтею 16 цього закону, пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей, до пенсії мають нараховувати надбавку.

При цьому пенсіонер не отримає такої надбавки, якщо на заслуженому відпочинку продовжує працювати. У разі працевлаштування пенсіонера — виплата зазначеної надбавки буде припинена.

У ПФУ пояснили, що діти вважаються непрацездатними членами родини до досягнення ними 18 років або старші цього віку, які мали інвалідність до повноліття.

Терміни встановлення та розмір доплати

За даними ПФУ, терміни встановлення надбавки до пенсії за дітей на утриманні непрацюючих пенсіонерів визначені статтею 51 вищевказаного закону. Додаткову суму виплати встановлюють до пенсій з першого числа місяця, що йде за місяцем, коли ексвійськовий подав заяву разом з пакетом документів.

При цьому, якщо пенсіонер отримав право на доплату раніше, ніж було подано заяву, її можуть виплатити за минулий період, проте не більше 12 місяців.

За правилами, надбавка призначається для кожного непрацездатного члена родини у 50% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму особам, котрі втратили працездатність, не переглядали. Він становить 2,36 тис. грн, тобто за одну дитину можна отримати 1,18 тис. грн доплати.

Нагадаємо, в Україні цьогоріч відбулися деякі зміни в механізмі нарахування пенсійних виплат. Зокрема, йдеться про запровадження "стелі" на максимальні виплати, які частково торкнуться військових.

Раніше ми розповідали, що українці, які працюють на державній службі, матимуть право на значно вищі пенсії на заслуженому відпочинку. Йдеться про розмір 60% суми заробітної плати, тоді як решта громадян отримує не більше 30%.