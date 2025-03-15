Пенсії з інвалідності 2025 — які діють правила для військовослужбовців

Людина тримає пачку грошей. Фото: Unsplush

Українським військовослужбовцям передбачені пенсії за інвалідністю від 40% до 100% розміру грошового забезпечення. Відповідно до законодавства, кінцева сума залежатиме від групи інвалідності, причини та статусу військового.

Правила призначення таких пенсій регулює закон №226 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

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Як зазначається, питання пенсій з інвалідності є індивідуальним для кожного військовослужбовця, адже розмір виплати залежить від причини інвалідності і його встановлюють у відсотках грошового забезпечення, яке у кожного було різним. Медико-соціальна експертиза має встановити причину, групу, час настання інвалідності, термін, на який встановлюють.

Військову пенсію також призначають органи Пенсійного фонду України (ПФУ), але на відміну від цивільних, військовим, як правило, зі збором документів допомагають Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Особи з інвалідністю внаслідок війни можуть претендувати на такі розміри пенсій:

100% сум грошового забезпечення — перша група;

80% сум грошового забезпечення — друга група;

60% сум грошового забезпечення — третя група.

Інші особи з інвалідністю можуть розраховувати на наступні розміри:

70% сум грошового забезпечення — перша група;

60% сум грошового забезпечення — друга група;

40% сум грошового забезпечення — третя група.

Які мінімальні суми пенсій з інвалідності для військових

Загальний розмір пенсії з доплатами в осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим за такі мінімальні суми:

16,84 тис. грн — для першої групи;

13,82 тис. грн — для другої групи;

9,47 тис. грн — для третьої групи.

Це передбачає урядова постанова №656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" від 28 липня 2010 року.

Раніше ми писали, що деякі українці можуть отримати пенсію з інвалідності на особливих умовах. Певні категорії громадян можуть не виконувати норму з необхідної кількості страхового стажу.

Також ми повідомляли, що у березні деякі військові, звільнені зі служби, отримають доплати до пенсій. Додаткові кошти передбачені тим, хто звернувся за призначенням надбавки за утримання малолітніх дітей.