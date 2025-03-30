Пенсії військових можуть зрости — кому дозволений перерахунок виплат

Військовий дістає гроші. Фото: Miller Law

Українські військовослужбовці мають право звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) за перерахунком раніше призначених пенсій. Такою можливістю можуть скористатися у разі звільнення з військової служби.

Відповідне питання прописане у ст. 63 закону №2262-ХІІ.

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Особливості перерахунку пенсій для військових

Як зазначається у документі, головною умовою для звернення військових за перерахунком пенсій є факт звільнення зі служби, виняток — призначення пенсії в разі втрати годувальника дружині чи чоловіку.

Переглядають пенсії військовослужбовцям на основі:

документів, що містяться у пенсійній справі;

додаткових документів, поданих структурним підрозділом певного міністерства за останнім місцем проходження військової служби.

Важливим є те, що після звільнення зі служби таких громадян виплата пенсій буде здійснюватися, враховуючи додаткову вислугу років з моменту призову на службу під час мобілізації, службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період чи повторної служби за контрактом, зокрема, шляхом укладення нового договору на проходження служби, служби цивільного захисту до самого звільнення.

При цьому зберігається право на пенсію військових у випадку:

якщо призов на службу відбувся за призовом під час мобілізації, на особливий період;

якщо призов на військову службу відбувся за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період;

якщо відбулось прийняття за контрактом на службу, зокрема, шляхом укладення нового контракту.

Водночас, якщо нова сума пенсії виявиться меншою за розмір до призову чи повторного прийняття їх на військову службу, виплату будуть здійснювати в розмірі, який буде більший, тобто, який мали до служби в особливий період.

Проте звільненим із служби особам, які отримали військові (спеціальні) звання, перебуваючи у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії на основі нових присвоєних звань не перерахують.

Як оформити перерахунок виплат

Для того, щоб оформити перерахунок виплат, військовий має написати заяву про призначення/перерахунок пенсії.

Військовослужбовець може подати її двома способами:

дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ.

Інструкція. Джерело: ПФУ

Раніше ми писали, що військові можуть отримувати пенсії з інвалідності до 100% розміру заробітної плати. На кінцеву суму суттєво впливає група інвалідності, причини та статус військового.

Також ми розповідали, що деяким військовим, звільненим зі служби, передбачені спеціальні доплати до пенсій. Надбавки призначають тим, хто утримує неповнолітніх дітей.