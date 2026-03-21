Некоторым ветеранам в Украине дают деньги на жилье в 2026 году

В Украине ветераны с инвалидностью могут получить от государства денежную компенсацию на покупку жилья. В 2026 году программа действует для тех граждан, которые будут отвечать определенным требованиям.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины №719, передает Новини.LIVE.

Кому начисляют деньги

Как следует из документа, выплаты положены:

ветеранам и ветеранкам с инвалидностью I-II группы;

людям, получившим инвалидность вследствие боевых действий.

Компенсацию выплачивают в случае, если человек состоит на квартирном учете.

Как предоставляются деньги

Процедура состоит из 3 этапов:

Ветеран (или ветеранка) становится на квартирный учет. Сделать это можно в органе местного самоуправления. Готовит пакет документов и подает их через ЦНАП или соответствующее подразделение. Ждет решения спецкомиссии. На рассмотрение может уйти уйти уйти до 18 рабочих дней.

Если все будет хорошо, тогда только остается открыть специальный счет в государственном Ощадбанке. Когда деньги окажутся на счету, ветеран выбирает и покупает жилье в течение полугода.

Для военных, которые продолжают службу, этот срок начинается после завершения военного положения.

Сколько дают денег на покупку жилья

Сумма компенсации определяется индивидуально и зависит от:

количества членов семьи;

группы инвалидности;

стоимости жилья в конкретном регионе;

сопутствующих расходов на оформление права собственности.

Поэтому ветераны не получают одинаковые выплаты.

Ранее сообщалось, что государство продолжает предоставлять военнослужащим льготы. Так, например, они могут оформить скидку на газ.

Частые вопросы

Сколько сейчас платят украинцам за приют переселенцев?

С января 2025 года компенсацию за приют переселенцев рассчитывает Пенсионный фонд Украины. Речь идет о ежемесячной сумме в 450 гривен за одного человека. Денежную компенсацию могут получить физлица, которые являются владельцами жилья и безвозмездно размещают внутренне перемещенных лиц.

Что будет с выплатами ВПЛ в 2026 году?

В 2026 году внутренне перемещенные лица продолжат получать пособие на проживание. Деньги будут начисляться ежемесячно. Речь идет о 2 000 гривен, которые платят совершеннолетним лицам и 3 000 гривен для детей с инвалидностью.