Льготы для УБД — кому точно предназначена скидка в 75% на газ

Скидка на газ для УБД — почему не у всех получится оформить льготу
В Украине военнослужащие пользуются целым рядом льгот от государства. Например, в марте 2026 года некоторые из них могут оформить скидку на покупку газа.
Скидка на газ для военных
Эта льгота, как отмечалось ранее на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), доступна военнослужащим со статусом участника боевых действий. Так, защитникам предоставляется скидка в размере 75% от стоимости баллона со сжиженным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления. Льготой пользуются УБД, проживающие в домах без центрального отопления.
Как предоставляется льгота
Скидка распространяется на 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека, который наделен правом на получение льготы и постоянно проживает в квартире или доме. Также дополнительно учитывают 10,5 квадратных метров на семью.
Площадь расчета может увеличиться при условии, что в семье есть нетрудоспособные люди. Если в семье есть только нетрудоспособные, тогда скидка в 75% скидка за пользование газом для отопления жилья будет учитываться на двойной размер нормативной отапливаемой площади — 42 квадратных метра на каждого человека и 21 квадратный метр на семью.
Кому назначают льготу
Скидка принадлежит не только участникам боевых действий — ею могут воспользоваться и члены семьи военнослужащего, если они совместно проживают. Это:
- жена или муж;
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети с инвалидностью;
- дети, которыми ветеранам занимается;
- лицо, ухаживающее за ветераном с I группой инвалидности;
- родители, в том числе нетрудоспособные.
Оформление скидки происходит в Пенсионном фонде. Чтобы пройти процедуру, нужно предоставить паспорт, удостоверение УБД и учетный учетный номер налогоплательщика.
Документы на рассмотрение принимают в сервисном центре ПФУ по месту жительства человека, имеющего право на льготы. Также доступно онлайн оформление — на веб-портале электронных услуг фонда.
Как сообщалось ранее, власти на местах могут обеспечивать защитников дополнительными льготами. Например, им предоставляются скидки на товары и услуги, также действуют программы материальной помощи. Еще мы писали, как государство поддерживает детей УБД. Некоторым из них, например, помогают финансово с получением образования.
