До 20 653 грн: для трех групп пересмотрели минимальные пенсии

В марте 2026 года в Украине пересмотрели размеры минимальных пенсий для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью. Размер таких выплат определен как доля средней заработной платы за предыдущий год, что гарантирует повышение в автоматическом режиме.

Право на повышенные гарантированные пенсии в 2026 году

Вопрос назначения выплат для этой категории граждан регулирует закон №1584-ІХ, внесший изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Гарантированный уровень выплат предусмотрен для граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, относительно которых установлена причинная связь инвалидности с катастрофой.

В минимальные размеры пенсий таких граждан входят надбавки, повышения, дополнительные пенсии, целевая денежная помощь, сумма индексации и другие доплаты и компенсации к пенсиям, кроме выплат за особые заслуги перед государством. Сумма для разных групп инвалидности формируется, исходя из уровня средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачивались страховые взносы и которая учитывалась для исчисления пенсии за прошлый год:

для лиц с инвалидностью первой группы предоставляется 100 процентов размера средней зарплаты;

для лиц с инвалидностью второй группы — доля в 80 процентов от среднего дохода;

для лиц с инвалидностью третьей группы предусмотрено 60 процентов от средней зарплаты.

Как изменились суммы выплат для ликвидаторов с инвалидностью

Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет пенсии, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета.

По данным ПФУ, средняя заработная плата, которая учитывается для определения пенсии за 2025 год, повысилась до 20 653 грн.

Учитывая это, в марте минимальная гарантированная пенсионная выплата для граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС составляет 20 653 грн для лиц с инвалидностью первой группы. А также:

16 522 грн — для людей с инвалидностью второй группы;

12 392 грн — для граждан с инвалидностью третьей группы.

Какие еще есть преимущества для чернобыльцев на пенсии

По данным ПФУ, государственная поддержка чернобыльцев предусматривает также предоставление права на сокращение возраста выхода на пенсию от одного до 10 лет. Это зависит от того, какой уровень был радиологического загрязнения, где проживал или работал гражданин, а также общего времени проживания или деятельности в опасной зоне.

Кому урезали высокие пенсии в 2026 году

На максимальные размеры специальных пенсий распространяются ограничения. Речь идет о тех выплатах, которые превышают 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан. В 2026 году сумма, которая требует четких лимитов, составляет 25 950 грн. В частности, если пенсия от 10 до 11 прожиточных минимумов, то будут выплачивать 50% этой части.

В списке: госслужащие, прокуроры, судебные эксперты, народные депутаты, должностные лица НБУ, чиновники, дипломаты, должностные лица местного самоуправления, ученые, военные, чернобыльцы.