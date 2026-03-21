Деяким ветеранам в Україні дають гроші на житло у 2026 році

В Україні ветерани, які мають інвалідність, можуть отримати від держави грошову компенсацію на купівлю житла. У 2026 році програма діє для тих громадян, які відповідатимуть певним вимогам.

Про це йдеться у постанові Кабміну України №719, передає Новини.LIVE.

Кому нараховують гроші

Як випливає з документа, виплати належать:

ветеранам та ветеранкам з інвалідністю І–ІІ групи;

особам, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій.

Компенсацію виплачують у разі, якщо людина перебуває на квартирному обліку.

Як надаються гроші

Процедура складається з 3 етапів:

Ветеран (або ветеранка) стає на квартирний облік. Зробити це можна в органі місцевого самоврядування. Готує пакет документів та подає їх через ЦНАП або відповідний підрозділ. Чекає на рішення спецкомісії. На розгляд може піти піти до 18 робочих днів.

Якщо все буде добре, тоді лише залишається відкрити спеціальний рахунок у державному Ощадбанку. Коли гроші опиняться на рахунку, ветеран обирає й купує житло впродовж пів року.

Для військових, які продовжують службу, цей строк починається після завершення воєнного стану.

Скільки дають грошей на купівлю житла

Сума компенсації визначається індивідуально і залежить від:

кількості членів сім’ї;

групи інвалідності;

вартості житла у конкретному регіоні;

супутніх витрат на оформлення права власності.

Через це ветерани не отримують однакові виплати.

Раніше повідомлялося, що держава продовжує надавати військовослужбовцям пільги.

Часті питання

Скільки зараз платять українцям за прихисток переселенців?

З січня 2025 року компенсацію за прихисток переселенців розраховує Пенсійний фонд України. Йдеться про щомісячну суму у 450 гривень за одну людину. Грошову компенсацію можуть отримати фізособи, які є власниками житла і безоплатно розміщують внутрішньо-переміщених осіб.

Що буде з виплатами ВПО у 2026 році?

У 2026 році внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати допомогу на проживання. Гроші нараховуватимуться щомісяця. Йдеться про 2 000 гривень, які платять повнолітнім особам иа 3 000 гривень для дітей з інвалідністю.