ПриватБанк и оплата покупок в интернете — что должны знать клиенты

Человек сидит за компьютером. Фото: Unsplash

У клиентов государственного ПриватБанка иногда могут возникать проблемы с покупкой товаров в интернете. Так, недавно гражданину заблокировали доступ к его карточному счету после попыток купить товар в онлайн-магазине.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Что произошло

Как рассказал клиент, он четыре раза пытался оплатить 12 453 грн за товар, приобретенный в интернет-магазине Comfy. Оплатить заказ ему так и не удалось, а его счет банк заблокировал.

"Первый раз карта была заблокирована после звонка на 3700 роботом Яной, которая не смогла распознать речь ЖИВОГО человека. Так же повторялось еще трижды, два из которых в присутствии сотрудников отделения ПриватБанка", — говорится в сообщении.

У клиентов ПриватБанка проблемы с оплатой в интернете. Скриншот: Минфин

Почему не удалось оплатить товар картой ПриватБанка

Вероятная причина, как отмечается на портале — клиент не смог подтвердить оплату, поэтому его карту заблокировали.

"При покупке свыше какой-то суммы (осенью было 2 тыс.) в магазинах Comfy, Eldorado, Фокстрот, Rozetka обязательно подтверждение оплаты звонком или в приложении (редко), чтобы избежать мошенничества или чарджбека — если платили краденой картой", — отмечается в сообщении.

При этом виртуальному помощнику ПриватБанка сложно распознать речь клиента, если он находится не в тихом помещении.

"Жаль, но оплаты на номер счета магазина для физических лиц в этих магазинах нет, и наверное, не будет", — говорится в одном из комментариев на портале Минфин.

Что еще стоит знать

ПриватБанк будет предоставлять клиентам, которые впервые отправят или получат SWIFT-перевод с карты Mastercard, кешбэк в размере 150 грн. К тому же у клиентов есть возможность ежемесячно получить кешбэк до 2,5 тыс. грн.

Напомним, ранее клиенты ПриватБанка жаловались на проблемы с обменом валюты. В некоторых отделениях люди получают доллары старого образца. Эти деньги потом сложно отдать на обмен.

Также мы рассказывали, что некоторые клиенты ПриватБанка платят по 20 грн ежемесячно. Это комиссия за обслуживание неактивных счетов.