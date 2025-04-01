Зняття готівки на касах за кордоном — які тарифи у ПриватБанку

Людина тримає картку в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтам державного "ПриватБанку" за кордоном можна знімати готівкові кошти на касі у торгових точках під час здійснення купівлі товару чи послуги. Сервіс працює в країнах Європейського союзу (ЄС), Великій Британії та Австралії.

Така інформація міститься на порталі банку.

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Детальніше про послугу зняття готівки за кордоном

Відповідна послуга доступна у низці країн, зокрема в Німеччині та Польщі, куди виїхало найбільше число українських біженців. Проте не всі магазини надають таку послугу. Перед купівлею варто запитати безпосередньо в продавця, чи передбачена можливість отримати гроші готівкою та на яких умовах. Сервіс доступний у таких мережах крамниць:

у Німеччині: Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle;

у Польщі: Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka.

Тарифи та як отримати гроші на касі

Окремої комісії за сервісом немає, проте можлива плата за тарифами картки, як у банкоматі. А саме:

для банківської картки "Універсальна", "Універсальна Gold", картки Юніора (для власних коштів) — 2% від знятої суми; для картки "Універсальна", "Універсальна Gold" Картка Юніора (для кредитних коштів) — залежно від суми:

1 — 100 гривень — 7 гривень;

100,01 — 200 гривень — 12 гривень;

200,01 — 300 гривень — 18 гривень;

300,01— 400 гривень — 24 гривень;

400,01— 500 гривень — 30 гривень;

500,01 — 1000 гривень — 47 гривень;

понад 1000 гривень — 4% від знятої суми.

Також для картки Premium для власних коштів передбачено 2% від суми, а для картки Premium для кредитних коштів — 3% від суми.

Для того, щоб отримати гроші на касі, потрібно:

вибрати необхідні товари в магазині;

повідомити касирові про бажання зняти готівку;

розрахуватися карткою Mastercard від ПриватБанку;

підтвердити операцію, увівши ПІН-код картки або за допомогою Face ID;

отримати готівкові кошти.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку втрачають доступ до банківського застосунку "Приват24". У фінустанові розповіли, як легко відновити можливість входу.

Також ми повідомляли, що деякі клієнти ПриватБанку платять по 20 грн щомісяця. Така комісія передбачена за обслуговування неактивних рахунків, якщо громадянин не користується карткою.